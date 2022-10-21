Студия Postimees: зачем Путин ввел военное положение на оккупированных территориях?

- Командующий российскими войсками в Украине Сергей Суровикин заявил 18 октября, что в районе Херсона сложилась напряженная ситуация, в связи с которой придется принять непростые решения. О каких непростых решениях может идти речь? Об отступлении российских войск? Или о намерениях любой ценой отстоять позиции России в Херсоне? Или даже — как с опаской предполагают некоторые эксперты — о возможном применении в Херсонской области тактического ядерного оружия?

- Британская газета Guardian написала 19 октября, что уничтожение иранских дронов-камикадзе, которые массово запускает Россия, обходится Украине дороже, чем России — их закупка. С помощью этих дронов у России получается очень эффективно уничтожать энергетические объекты, что вызывает и мгновенный эффект, сразу оставляя людей без света и отопления, и усиливает панические настроения у жителей Украины в свете приближения зимы. Есть ли надежда, что Украине — конечно, с помощью западных поставок вооружений — удастся в ближайшее время обезопасить себя от дроновых атак?

- В начале этой недели министр обороны Беларуси Виктор Хренин выступил с заявлением, что «региональная группировка войск России и Беларуси приступила к вооруженной защите Союзного государства». В последние недели очень много писалось о том, что Владимир Путин может принуждать Александра Лукашенко провести мобилизацию среди населения Беларуси. Насколько велика вероятность того, что участие Беларуси в российской военной агрессии станет более заметным, чем оно было до сих пор?