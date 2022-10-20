Камеры контроля скорости исчезают с дорог Швеции. Украденное разыскивается, а камеры того же типа используются россиянами в беспилотниках на Украине, пишут «Новости Швеции».
В Швеции обвинили Россию в краже дорожных камер для своих дронов
Шведская полиция безопасности осведомлена об циркулирующих подозрениях на русских, но не может комментировать свою разведывательную работу.
В опубликованном Министерством обороны Украины фильме был разобран разбившийся на Украине российский беспилотник. В нем оказалась камера Canon – подобная тем, которые используются на шведских дорогах в камерах автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным Минобороны Украины, российские беспилотники участвовали в многочисленных нападениях на Украину и украинских военных. Несмотря на относительно простую конструкцию, они успешно применяются для разведки и определения местоположения позиций украинской обороны.
По данным Шведского транспортного управления, по всей стране за последние месяцы в общей сложности было украдено около сотни камер. Независимо от того, попадают ли эти камеры в дальнейшем в Россию или нет, для Шведской транспортной администрации это дорогое удовольствие. Замена каждой камеры контроля скорости стоит около 250 000 шведских крон.
Шведская полиция безопасности (SÄPO) заявляет, что им известна информация о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.
«Но у нас нет возможности вдаваться в подробности или говорить о нашей разведывательной работе», – говорит пресс-секретарь Полиции безопасности Фредрик Хультгрен-Фриберг.