В Швеции обвинили Россию в краже дорожных камер для своих дронов

Шведская полиция безопасности осведомлена об циркулирующих подозрениях на русских, но не может комментировать свою разведывательную работу.

В опубликованном Министерством обороны Украины фильме был разобран разбившийся на Украине российский беспилотник. В нем оказалась камера Canon – подобная тем, которые используются на шведских дорогах в камерах автоматической фиксации нарушений ПДД. По данным Минобороны Украины, российские беспилотники участвовали в многочисленных нападениях на Украину и украинских военных. Несмотря на относительно простую конструкцию, они успешно применяются для разведки и определения местоположения позиций украинской обороны.

По данным Шведского транспортного управления, по всей стране за последние месяцы в общей сложности было украдено около сотни камер. Независимо от того, попадают ли эти камеры в дальнейшем в Россию или нет, для Шведской транспортной администрации это дорогое удовольствие. Замена каждой камеры контроля скорости стоит около 250 000 шведских крон.

Шведская полиция безопасности (SÄPO) заявляет, что им известна информация о связи между кражами на шведских дорогах и российскими беспилотниками.