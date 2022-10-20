На эстонско-российской границе ужесточены правила перевозки грузов

«Таможенники проработали списки тех товаров и их составляющих, которые находятся под запретом, а также в течение двух недель внедрили его в работу. Грузоперевозчики считаются с тем, что пристальное внимание таможенников обращено на товары, подпадающие под санкции; пока не возникало проблем с новым списком», – сказал руководитель Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук. «Новый пакет санкций внёс изменения в те группы товаров, на которые ранее не распространялось ограничение при их ввозе. Например, на предметы личной гигиены, мыло, средства по уходу за кожей, средства для гигиены полости рта и зубов, рюкзаки, женские сумки, предметы одежды для женщин и девочек», – добавил Трейнбук.