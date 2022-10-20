Полиция просит помощи в установлении местонахождения 28-летнего Яана-Райго из Вильяндимаа, который может находиться в Таллинне.
Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 28-летнего мужчину
В последний раз близкие связывались с ним в понедельник, 17 октября, когда Яан-Райго заявил по телефону, что он находится где-то в районе Таллинна. С тех пор о нем никто ничего не слышал, а его мобильный телефон был отключен. После того, как о нем несколько дней ничего не было слышно, родственники обратились за помощью в полицию, поскольку со временем Яан-Райго может попасть в беду без посторонней помощи.
Его рост 167 см, у него среднее телосложение и светлые волосы. Он может быть одет в зеленую куртку и синие джинсы. Хотя он утверждал, что находится в Таллинне, нельзя исключать и другие регионы. Таким образом, его в настоящее время ищут не только в столице, но и в волости Мульги. Поиски и сбор информации продолжаются.
Полиция просит всех, у кого есть информация о местонахождении пропавшего, сообщить об этом по номеру 112.