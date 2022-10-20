Может попасть в беду: полиция ищет пропавшего 28-летнего мужчину

В последний раз близкие связывались с ним в понедельник, 17 октября, когда Яан-Райго заявил по телефону, что он находится где-то в районе Таллинна. С тех пор о нем никто ничего не слышал, а его мобильный телефон был отключен. После того, как о нем несколько дней ничего не было слышно, родственники обратились за помощью в полицию, поскольку со временем Яан-Райго может попасть в беду без посторонней помощи.