Фото ⟩ Как можно было сделать такую глупость? Посетителей впечатлил странный туалет в торговом центре

Комментаторы также выразили свое возмущение увиденным, написав: «Подумав, такую глупость не сделаешь».

Руководитель Sky&More Кристине Домбровска пояснила Apollo.lv, что торговый центр всегда соответствовал потребностям людей с ограниченными физическими возможностями. «Мы всегда уделяли пристальное внимание наличию парковочных мест, а также возможности удобно попасть в помещения торгового центра.

Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим за актуализацию темы, так как это дало нам возможность оперативно отреагировать и модернизировать туалет для инвалидов», – сказала она.

Домбровска заявляет, что причиной неудачного сооружения стал человеческий фактор, недостатки, показанные на фото, устранены и через неделю в Sky&More появится подходящий для людей с ограниченными возможностями туалет.

Строительным кодексом предусмотрено, что в общественных зданиях проектируется не менее одного туалета для пользователей инвалидных колясок, к которому обеспечивается доступ из любого места (помещения, этажа). Расстояние до туалета не должно превышать 50 метров.