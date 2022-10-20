Латвиец стал свидетелем необычного зрелища в торговом центре Sky&More: увидел предназначенный для людей с ограниченными возможностями туалет с сомнительной планировкой, пишет Rus.TVNET.
Фото ⟩ Как можно было сделать такую глупость? Посетителей впечатлил странный туалет в торговом центре
Комментаторы также выразили свое возмущение увиденным, написав: «Подумав, такую глупость не сделаешь».
Руководитель Sky&More Кристине Домбровска пояснила Apollo.lv, что торговый центр всегда соответствовал потребностям людей с ограниченными физическими возможностями. «Мы всегда уделяли пристальное внимание наличию парковочных мест, а также возможности удобно попасть в помещения торгового центра.
Мы приносим извинения за сложившуюся ситуацию и благодарим за актуализацию темы, так как это дало нам возможность оперативно отреагировать и модернизировать туалет для инвалидов», – сказала она.
Домбровска заявляет, что причиной неудачного сооружения стал человеческий фактор, недостатки, показанные на фото, устранены и через неделю в Sky&More появится подходящий для людей с ограниченными возможностями туалет.
Строительным кодексом предусмотрено, что в общественных зданиях проектируется не менее одного туалета для пользователей инвалидных колясок, к которому обеспечивается доступ из любого места (помещения, этажа). Расстояние до туалета не должно превышать 50 метров.
Для лиц с ограниченными возможностями минимальная ширина туалета составляет 1,6 метра, длина – 2,2 метра.