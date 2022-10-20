Коту под хвост: почти половина микрочипов, купленных Россией из-под полы, оказались бракованными

С начала войны в Украине российские производители компьютеров, телефонов, серверов и другой электроники столкнулись с увеличением поставок бракованных комплектующих. После начала военных действий в Украине, по их словам, доля брака увеличилась с 2% до 40%, пишет «Коммерсант». Из-за санкций и нарушений логистики импортерам приходится создавать более длинные цепочки поставок и закупать товары не напрямую у заводов, а у посредников и на биржах, поэтому степень контроля за качеством продукции падает, объясняют эксперты. Они допускают, что проблема приведет к росту цен на отечественное оборудование.

Западные производители чипов больше не поставляют в Россию высокотехнологичные компоненты, потому что он используется в военной промышленности, а на тайваньские компании, откуда поступает подавляющая часть мирового производства чипов, распространяются ограничения, позволяющие отправлять в Россию только электронику по уровень прошлого века (например, чипы на 25 МГц, которые уже слишком медленны даже для стиральных машин).

Проблему подтверждает топ-менеджер крупного российского производителя электроники: дефицит компонентов, вызванный нарушением логистики из-за пандемии, в этом году усилился из-за санкций. Производители вынуждены закупать компоненты у неавторизованных поставщиков, которые не отвечают за качество продукции.

Несмотря на это, российская военная техника часто напичкана электроникой с Запада, которую можно было свободно закупить перед войной на Украине. Однако запасы истощаются, и новый товар приходится тщательно отбирать, чтобы поставить рабочие комплектующие в ракеты и танки, либо в ход идут более надежные микросхемы, взятые из бытовой техники.