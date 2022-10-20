Приграничный торговый центр, построенный для россиян всего за год до пандемии, обанкротился

Также дочерняя компания аутлета East Gate Development подала заявление о банкротстве.

Торговый центр Zsar расположен в регионе Кюменлааксо вблизи пограничного пункта Ваалимаа рядом с российской границей. Аутлет-деревня Zsar была открыта в 2018 году: предполагалось, что основной группой покупателей станут российские шопинг-туристы.

Пандемия усугубила ситуацию

Первый год после открытия аутлет-деревня работала в убыток. В 2019 и начале 2020 бизнес начал понемногу идти в гору, однако пришла пандемия. В результате граница с Россией оказалась закрыта, и поток российских туристов, в расчете на которых шопинг-деревня была построена, иссяк. Из-за ковида деревня вынуждена была закрыться на несколько месяцев, в итоге продажи рухнули.

Так, в 2019 году аутлет-деревню посетило 440 000 человек. В 2020 их число сократилось наполовину и составило 220 000. Продажи снизились с 14,5 до 8,8 млн евро.