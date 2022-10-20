Торговый комплекс Zsar Outlet Village, расположенный на границе Финляндии и России, недалеко от погранпункта Ваалимаа, не смог рассчитаться с долгами, которые составляли более 20 миллионов евро, и по решению суда официально был признан неплатежеспособным. Магазины центра будут открыты еще несколько недель, пишет Yle.
Приграничный торговый центр, построенный для россиян всего за год до пандемии, обанкротился
Также дочерняя компания аутлета East Gate Development подала заявление о банкротстве.
Торговый центр Zsar расположен в регионе Кюменлааксо вблизи пограничного пункта Ваалимаа рядом с российской границей. Аутлет-деревня Zsar была открыта в 2018 году: предполагалось, что основной группой покупателей станут российские шопинг-туристы.
Пандемия усугубила ситуацию
Первый год после открытия аутлет-деревня работала в убыток. В 2019 и начале 2020 бизнес начал понемногу идти в гору, однако пришла пандемия. В результате граница с Россией оказалась закрыта, и поток российских туристов, в расчете на которых шопинг-деревня была построена, иссяк. Из-за ковида деревня вынуждена была закрыться на несколько месяцев, в итоге продажи рухнули.
Так, в 2019 году аутлет-деревню посетило 440 000 человек. В 2020 их число сократилось наполовину и составило 220 000. Продажи снизились с 14,5 до 8,8 млн евро.
Зимой 2022 года на компании Zsar и ее дочерней фирме висели долги размером более 20 млн евро. Крупнейшим кредитором является банк Oma Säästöpankki, выдавший на строительство аутлет-деревни 17 млн евро.