Жизнь украинских беженцев в Эстонии: за временной защитой обратились более 37 000 человек

По словам Рийсало, по этому показателю Эстония занимает третье место после Польши и Чехии. «Эстония находится на втором месте по показателю трудоустройства беженцев, – сказала в четверг Рийсало на пресс-брифинге правительства, подчеркнув, что Эстония сделала мудрый выбор, предоставив беженцам свободу зарабатывать на жизнь и ходить на работу. – В результате у нас трудоустроено почти 40 процентов людей трудоспособного возраста».

Несовершеннолетние составляют 41 процент украинских военных беженцев, восемь процентов – это пенсионеры по старости, один процент – получатели родительских пособий, т.е. матери с маленькими детьми, 14 процентов – безработные, а 21 процент – имеющие работу.

Временное предлагаемое государством жилье беженцы используют в среднем полтора месяца, и в связи с этим, по словам Рийсало, перемещение относительно стабильное. «Если в какие-то недели во временное жилье въезжает больше людей, чем выезжает, то на следующей неделе ситуация обратная. Например, на прошлой неделе во временное жилье въехали 407 человек, а свое жилье нашли 568 человек», – сказала Рийсало, по словам которой, беженцы в основном сами находят для себя постоянное место жительства через друзей и знакомых.

Рийсало признала, что приехавшим в Эстонию женщинам с маленькими детьми трудно найти работу, в результате занятость женщин в настоящее время составляет 36 процентов по сравнению с 48,9 процента занятости мужчин.