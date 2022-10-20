По словам министра социальной защиты Сигне Рийсало, к настоящему моменту за временной защитой в Эстонии обратились 37 672 украинских военных беженца, что составляет 2,7% населения Эстонии.
Жизнь украинских беженцев в Эстонии: за временной защитой обратились более 37 000 человек
По словам Рийсало, по этому показателю Эстония занимает третье место после Польши и Чехии. «Эстония находится на втором месте по показателю трудоустройства беженцев, – сказала в четверг Рийсало на пресс-брифинге правительства, подчеркнув, что Эстония сделала мудрый выбор, предоставив беженцам свободу зарабатывать на жизнь и ходить на работу. – В результате у нас трудоустроено почти 40 процентов людей трудоспособного возраста».
Несовершеннолетние составляют 41 процент украинских военных беженцев, восемь процентов – это пенсионеры по старости, один процент – получатели родительских пособий, т.е. матери с маленькими детьми, 14 процентов – безработные, а 21 процент – имеющие работу.
Временное предлагаемое государством жилье беженцы используют в среднем полтора месяца, и в связи с этим, по словам Рийсало, перемещение относительно стабильное. «Если в какие-то недели во временное жилье въезжает больше людей, чем выезжает, то на следующей неделе ситуация обратная. Например, на прошлой неделе во временное жилье въехали 407 человек, а свое жилье нашли 568 человек», – сказала Рийсало, по словам которой, беженцы в основном сами находят для себя постоянное место жительства через друзей и знакомых.
Рийсало признала, что приехавшим в Эстонию женщинам с маленькими детьми трудно найти работу, в результате занятость женщин в настоящее время составляет 36 процентов по сравнению с 48,9 процента занятости мужчин.
Расходы на социальную защиту в госбюджете в связи с украинскими военными беженцами составляют в общей сложности 0,4 процента всех выплаченных в этом году расходов на социальную защиту. «Это дает людям уверенность в том, что мы будем помогать украинцам, но обязательно в той мере, на какую мы способны», – добавила министр.