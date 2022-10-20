Оккупация: как журналист в Херсоне снимал на камеру жизнь отрезанного города

Город Херсон на юге Украины российская армия захватила в первые дни полномасштабного вторжения. С тех пор он практически отрезан от контролируемых Украиной территорий, там нет мобильной связи от украинских операторов, информацию жители получают в основном из российских источников.

Несмотря на это, в первые недели войны в Херсоне регулярно проходили массовые протесты против оккупации, удивившие многих своей численностью.

К концу апреля протесты почти прекратились из-за давления на местных активистов, многие из которых были схвачены. Кто-то из них пропал без следа, но те, что вернулись, рассказывали о насилии и угрозах, которым они подверглись.

Журналист и коренной житель Херсона Дмитрий Багненко задокументировал первые три месяца оккупации, жизнь своего города и своей семьи. Его съемки легли в основу нового документального фильма отдела расследований Би-би-си, BBC Eye.

«Оккупация» - рассказ от первого лица о том, как жили херсонцы и что происходило в их городе: от российских БТРов, которые проехали по улице, на которой жил Дмитрий, до мельчайших подробностей семейных будней, в крайне сложной ситуации, в которой чуть ли не главным заданием Дмитрия и его жены Лиды стали попытки отвлечь от войны их пятилетнюю дочь.