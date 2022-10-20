В пятницу цена электроэнергии вырастет на 20 процентов

Самой высокой – 336,53 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу днем с 12 до 13 часов, а самой низкой – около полуночи в ночь на субботу, когда она упадет до 129,99 евро за мегаватт-час.