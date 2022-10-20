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В пятницу цена электроэнергии вырастет на 20 процентов

BNS
В пятницу цена электроэнергии вырастет на 20 процентов
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Электричество.
Электричество. Фото: Tairo Lutter

Средняя стоимость электроэнергии в эстонской ценовой зоне электробиржи Nord Pool в пятницу, 21 октября, вырастет по сравнению с четвергом на 21,5 процента до 251,20 евро за мегаватт-час.

Самой высокой – 336,53 евро за мегаватт-час – биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу днем с 12 до 13 часов, а самой низкой – около полуночи в ночь на субботу, когда она упадет до 129,99 евро за мегаватт-час.

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