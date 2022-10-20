Координатор сети объединений учителей Мадис Сомелар в последние несколько недель в свете верстки государственного бюджета ходил по министерствам и фракциям, чтобы рассказать о проблемах учителей, которые остались нерешенными даже несмотря на быстрое повышение минимальной заработной платы для работников образования.
Учителя: сообщение о повышении зарплаты затмило другие проблемы
Основная проблема, конечно же, в удержании учителей в школах. Представители ассоциаций учителей начали встречаться с членами правительства, чтобы решение о подготовке учителей могло быть записано в проект государственного бюджета.
«Наш сигнал заключался в том, что Министерство образования и науки не может в одиночку нести ответственность за проблему подготовки учителей, так как наша молодежь интегрирована с множеством различных министерств, и в итоге мы строим одну страну», – объяснил Сомелар.
В правительстве нет единого мнения по вопросу подготовки учителей
Различны и позиции партнеров по коалиции. «Министры от социал-демократов очень твердо уверены, что вопрос подготовки – это проблема, и они готовы решить эту проблему, – сказал Сомелар. – «Отечество», как и социал-демократы, тоже достаточно ясно выразили желание направить усилия на решение проблемы подготовки. Но у «Отечества» приоритетных сопутствующих тем несколько больше».
«Что касается Партии реформ, то можно понять, что образование не является для них приоритетной областью», – заявил Сомелар. Так что, по его словам, задача состоит в том, чтобы убедить партию премьер-министра, что образование, по сути, является инвестицией.
По словам Сомелара, несколько политических партий привлекли учителей к подготовке своей предвыборной платформы. Таким образом, учителя поняли, для каких политических партий образование имеет первостепенное значение. «Это особенно сильно проявилось, например, в случае с «Ээсти 200». Они сказали, что для них образование является фундаментальной ценностью, – подчеркнул он. – Социал-демократы также говорили, что если национальная оборона – это вопрос гигиены и она должна быть обеспечена как базовое условие, то это относится и к образованию».
Инициатива «Отечества» по повышению заработной платы учителям велика, и она также была признана ассоциациями учителей. «И, пожалуй, обозначились политические партии, которые не думают о том, как мы можем обеспечить устойчивое развитие эстонских школ в долгосрочной перспективе. Мы поняли, какая политическая партия формулирует какой-то послание к выборам, которое потом не реализует», – сказал Сомелар.
Все деньги ушли на повышение минимальной зарплаты
Бывший министр образования Лийна Керсна (Партия реформ), отвечавшая за связанную с образованием часть предвыборной программы Партии реформ на выборах в Рийгикогу, заявила в ответ на критику Сомелара, что самой главной задачей, которую она решала во время своего пребывания в должности, было то, чтобы школы оставались открытыми во время пандемии.
По словам Керсна, для подготовки следующего поколения учителей был разработан очень подробный план действий, в котором учитываются также оценки и предварительная работа комиссии Рийгикогу по культуре. «В соответствии с этим планом действий, и начали двигаться шаг за шагом. Даже не получив дополнительного финансирования, мы направили Таллиннскому и Тартускому университетам более одного миллиона евро на создание 141 нового места для обучения по программе подготовки учителей. Теперь новый министр образования продолжил работу в этом направлении, а также получил дополнительные средства от правительства», – перечислила Керсна.
По мнению Сомелара, острой проблемой является то, что хотя правительство и выделило 106,6 млн евро из нового государственного бюджета на повышение минимальной заработной платы учителей, при этом пренебрегли тем, чтобы обеспечить большую гибкость директоров школ при выплате заработной платы, чтобы стаж и компетентность учителей также могли быть учтены.
По словам Сомелара, несколько министров также признали, что простое повышение минимальной заработной платы нецелесообразно. «Люди вкладываются в работу по-разному, и учителя должны иметь четкую карьерную модель, которая будет дифференцирована и в отношении заработной платы», – считает он.
В качестве примера он приводит, что учитель математики таллиннской средней школы со стажем более 40 лет, который работал и в университете и является сильным профессионалом в своей области, в настоящее время получает брутто-зарплату в размере 1412 евро. «А при этом у нас есть более тысячи учителей со средним образованием, чья зарплата составляет те же 1412 евро брутто. Эта ситуация неадекватна», – сказал Сомелар.
Как учитывать скрытое рабочее время?
Во время встречи учителей с политиками также поднималась проблема того, что, по сравнению со спасателями и полицейскими, у учителей значительно больше скрытого рабочего времени.
«Исследование этого было проведено еще в 2020 году комиссией Рийгикогу по культуре. Мы видим, что если преподаватель формально трудоустроен с полной рабочей нагрузкой, то, в зависимости от уровня обучения, он работает по 45-55 часов в неделю. Это количество часов может становиться еще большим, потому что у учителя могут быть дополнительные обязанности на работе, насчет которых он сам решает, брать их на себя, или нет», – сказал Сомелар.
Он пояснил, что если полицейские и спасатели работают сверхурочно, то их заработок за это время увеличивается в 1,5 раза. У учителей так не бывает: «Это еще одна причина, по которой уровень назначающейся зарплаты следует рассматривать по-разному».
Летом учителя надеялись, что государство начнет более обоснованно назначать заработную плату классного руководителя. «Поскольку классный руководитель должен поддерживать персонально на пути обучения и развития каждого учащегося, – много ожиданий связывается с индивидуальностью – доплата за классное руководство должна составлять около 400–500 евро и основываться на количестве учеников в классе. При проведении развивающих бесед нагрузка различается в зависимости от того, учится в классе 38 или 16 учеников» – объясняет Сомелар.
Воссоздание утраченной в 2013 году карьерной модели для учителей было начато еще при Керсна и до сих пор не завершено. В рамках 106,6 миллионов евро, вложенных в повышение заработной платы учителей, в дополнение к повышению минимальной заработной платы также следовало бы увеличить фонд дифференциации, чтобы предоставить руководителям школ больше свободы действий при установлении заработной платы.
«Минимальная зарплата учителей важна, ее повысили, и это хорошо», – сказала бывший министр Керсна. «Но помимо этого очень важно было бы увеличить фонд дифференциации, который в свое время был сокращен с 20 процентов до 17,1 процента. Его нужно снова увеличить до 20 процентов, в идеале до 25 процентов (об этом же просил политиков и Сомелар – прим. М.П.), чтобы в будущем реализовывалась модель карьеры учителей, а руководители школ имели больше свободы в оценке того, кому и какого размера назначать зарплату», – считает Керсна.
Ломятся в открытую дверь?
Если при встрече с министрами от партии «Отечества», с бывшей учительницей Рийной Солман, и Тынисом Лукасом, который долгое время проработал в сфере образования, представители работников образования в целом были на одной волне, то с их коллегой по партии, министром предпринимательства Кристьяном Ярваном, общение проходило в более острой форме. Говоря о повышении зарплаты, Ярван выразил мнение, что представители учителей ломятся в открытую дверь.
А именно, как говорит Сомелар, прибавка к зарплате не покрывает инфляцию, и поэтому нет реального увеличения зарплаты. В итоге возникли разногласия относительно того, повысилась реальная заработная плата или нет. «Было действительно указано, что сейчас нехорошо заявлять в прессе, что мы ничего не выиграли в заработной плате, – вспоминал Сомелар встречу с Ярваном. – Мы ответили, что не можем сейчас допустить такой ситуации. Если мы начнем рассказывать общественности, что у нас заоблачная прибавка к зарплате, что на самом деле не соответствует действительности, то возникает вопрос, как мы будем справляться с проблемой смены поколений учителей».
По словам Сомелара, многие говорили о том, что учителя находятся в сложной ситуации из-за неверного освещения их положения. «До сих пор регулярно звучали заявления, что зарплаты учителей постоянно растут. А потом нас спрашивают, в чем наша проблема: зарплата же все время растет. Но не признаются, что повышение зарплаты, как правило, не было реальным, и мы не решали проблему подготовки учителей».
Сомелар очень положительно оценил встречу с представителями Торгово-промышленной палаты и Центрального союза работодателей. «Когда мы обсуждали, какой должна быть зарплата учителя, отмечалось, что брутто-зарплата учителя в Ида-Вирумаа в 3000 евро – это и есть столько, сколько соответствует нынешнему состоянию рынка труда. Другими словами, если мы хотим решить проблему смены поколений преподавателей, это значит, что зарплата работающего на полную ставку преподавателя со степенью магистра и должна составлять около 3000 евро», – сказал Сомелар.
Проблема инклюзивного образования
На встречах с политиками стало ясно и то, что переход к инклюзивному образованию, когда учащиеся с особыми потребностями были переведены в обычные классы около пяти лет назад, оказывается непосильной нагрузкой для эстонского образования.
«Идея отчасти хороша, в ней есть сильные стороны, чем и ценно инклюзивное образование. Но у нас на уровне государства нет ни денег, ни человеческих ресурсов для его реализации, – сказал Сомелар. – Это также является одной из причин, по которой многие учителя бросают преподавание».
Здесь Сомелар поддерживает Тыниса Лукаса, который критиковал модные тенденции в образовании и говорил, что он поддерживает восстановление специальных школ, где учащимся с особыми потребностями можно обеспечивать более концентрированную и сильную поддержку.
Хорошей новостью для Сомелара является решение Министерства образования и науки о том, что выпускные экзамены в основной школе останутся и их по-прежнему будет нужно сдать как минимум с удовлетворительной оценкой.
По словам Сомелара, также необходимо вести учет статистики по учителям: с одной стороны, выглядит так, будто их общее количество увеличивается, с другой стороны, глядя на объявления о вакансиях, становится ясно, что их не хватает. Также остается вопрос о том, что, хотя государство и установило четкое требование, что учителем должен быть специалист со степенью магистра, на самом деле это не так.
«В нашем понимании, это уже этическая проблема – как государство может допускать такую ситуацию, когда оно устанавливает цели, но при этом не обеспечивает ресурсов для полноценной реализации учебной программы и не гарантирует будущее учителей», – сказал Сомелар.
По словам Сомелара, пятилетний трудовой договор не является решением проблемы компетенции руководителей школ. «Скорее, мы хотим, чтобы директор брал на себя больше ответственности за свою школу. Определенно следует ввести оценку эффективности деятельности, которая осуществлялась бы государством или самоуправлениями, чтобы становилось видно, как директор справляется с управлением школой. Вмешательство государства необходимо еще и потому, что директор тоже должен соответствовать определенным стандартам», – подчеркнул он.