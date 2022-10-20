Учителя: сообщение о повышении зарплаты затмило другие проблемы

По словам Сомелара, несколько министров также признали, что простое повышение минимальной заработной платы нецелесообразно. «Люди вкладываются в работу по-разному, и учителя должны иметь четкую карьерную модель, которая будет дифференцирована и в отношении заработной платы», – считает он.

В качестве примера он приводит, что учитель математики таллиннской средней школы со стажем более 40 лет, который работал и в университете и является сильным профессионалом в своей области, в настоящее время получает брутто-зарплату в размере 1412 евро. «А при этом у нас есть более тысячи учителей со средним образованием, чья зарплата составляет те же 1412 евро брутто. Эта ситуация неадекватна», – сказал Сомелар.

Как учитывать скрытое рабочее время?

Во время встречи учителей с политиками также поднималась проблема того, что, по сравнению со спасателями и полицейскими, у учителей значительно больше скрытого рабочего времени.

«Исследование этого было проведено еще в 2020 году комиссией Рийгикогу по культуре. Мы видим, что если преподаватель формально трудоустроен с полной рабочей нагрузкой, то, в зависимости от уровня обучения, он работает по 45-55 часов в неделю. Это количество часов может становиться еще большим, потому что у учителя могут быть дополнительные обязанности на работе, насчет которых он сам решает, брать их на себя, или нет», – сказал Сомелар.