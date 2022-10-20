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Депутат Рийгикогу: рыбаков Причудья никто не хочет слушать!

Анастасия Тидо
, журналист
Депутат Рийгикогу: рыбаков Причудья никто не хочет слушать!
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Фото: Kristjan Teedema
  • Новый закон может выгнать из рыболовного промысла мелкий бизнес и создать олигополию
  • Законопроект поддерживают предприятия, у которых налоговые долги и почти нет работников
  • На государство лягут огромные дополнительные расходы для контроля лова

Многие рыбаки Причудья ошарашены тем, как депутаты парламента распорядились и мелким бизнесом, и перспективами региона, и рыбными запасами.

Вчера, 19 октября, Рийгикогу завершил второе чтение законопроекта 136SE "О внесении изменений в Закон о рыбной ловле". Это исключительно важный для всего Причудского региона закон отправили на третье чтение, которое обычно проходит быстро. Учитывая что тема крайне специфическая, рыбаки, которым этот закон может испортить жизнь, опасаются, что депутаты не вникнут в суть проблемы, как они не вникли в нее за два года, пока этот законопроект находится в производстве парламента.

Член Рийгикогу от Центристской партии Дмитрий Дмитриев, который с самого начала следил за прохождением этого законопроекта, высказал для Rus.Postimees свое мнение о влиянии поправок к закону на Причудский регион, государственный бюджет и рыбные запасы.

Dmitri Dmitrijev
Dmitri Dmitrijev Фото: Matti Kämärä/Põhjarannik

По его словам, очень мало народных представителей вообще вникли в суть изменений, у многих не хватило времени и желания. "Те, кто понимают до конца нюансы законопроекта, в массе своей поддерживают его. Комиссия Рийгикогу по делам сельской жизни тоже вся поддерживает, хотя в неё входят представители разных партий. К сожалению, мелких представителей сферы рыболовства никто не хочет слышать, - констатирует Дмитриев. - Никто не слушает тех, кто годами ловил рыбу на берегу Чудского и Теплого озера. Для них это может, не такой большой бизнес, но он позволяет им кормить свои семьи. В конкурентоспособных условиях они могли ловить даже больше, чем крупные предприятия и я понимаю, что крупные предприятия не особо с этим согласны". Крупные предприятия поддерживают этот законопроект, который предусматривает введение индивидуальных квот на рыбу для каждого рыбака или предприятия. О сути разногласий мелкого и крупного бизнеса региона мы подробно писали в понедельник.

Контроль рыбаков на воде повлечет новые расходы

Долгое время Министерство окружающей среды было против введения индивидуальных квот, так как до сих пор не понятно, как каждого рыбака контролировать. Поначалу именно из-за возражений Министерства законопроект предусматривал "пилотный вариант": переход на индивидуальные квоты только на вылов ряпушки и снетка, а на остальные виды рыбы этот эксперимент не распространялся. Однако, к концу второго чтения законопроекта уже решили ввести индивидуальные квоты для всех видов промысловой рыбы. По словам Дмитриева, члены комиссии по делам сельской жизни, которые рассматривали законопроект, не ответили на вопрос, как законопроект "охватил" вдруг всю рыбу.

Министр окружающей среды Мадис Каллас сообщил Rus.Postimees, что было предложение привязать индивидуальные квоты не к количеству исторических разрешений, как предлагается сейчас, а к реальным объемам вылова каждого предпринимателя. По какой-то причине это предложение так и не рассмотрели. Дмитриев сказал, что в документах к законопроекту он такого обсуждения не видел. "Учитывая, сколько времени этот вопрос обсуждается и сколько раз указывались эти узкие места и сколько раз мелкие предприниматели говорили о проблемах, которые возникнут из-за этого перехода… При желании это обсуждать уже бы сто раз обсудили!" По словам депутата, если бы ввели квоту в зависимости от количества выловленной рыбы, то может быть был бы какой то компромисс между крупными и мелкими фирмами. "Сейчас, я так понимаю, компромисс никто заключать не хочет. Есть мощное лобби! - объяснил Дмитриев. - Мелкие представители бизнеса противостоят этому лобби. Они понимают, что переходе на индивидуальные квоты для них означает падение объема вылова в несколько раз. Я не знаю, какие планы они должны на будущее строить и как им в данной ситуации дальше вообще существовать".

Сторонники реформы получат выгоду, но сами государству должны

По словам Дмитриева, весьма интересный факт состоит в том, что после проведения реформы рыбного промысла в выигрыше окажутся фирмы, которые контролируют много исторических разрешений на лов, но при этом у них бизнес идет плохо и государству они ничего сейчас не дают: "Это можно увидеть даже из открытых источников. Представители комиссии об этом не говорили, но мы видим, что определенные предприятия получат весомые рыболовные квоты, а сами активно на рынке не работают. Налоги государству не платятся или платятся нерегулярно, есть долги. Есть предприятия, у которых от 0 до 2 работников. То есть, несмотря на то, что разрешений на вылов рыбы у них предостаточно, у них нулевые обороты".

Однако, государству придется серьезно потратиться на то, чтоб им было удобно работать: во- первых, придется тщательно контролировать вылов уже на воде и для этого Министерству окружающей среды и инспекциям понадобится дополнительно порядка полмиллиона евро. "Я не представляю, откуда возьмутся эти дополнительные суммы, если налогов и сейчас поступает мало!" - удивляется Дмитриев. Он подчеркнул, что в будущем при голосовании по законопроекту депутатам нужно исходить из интересов государства, а не частного бизнеса: "Мы должны исходить из природоохранных интересов и из интересов максимально эффективного использования государственного ресурса, то есть рыбы. Сейчас я не вижу в этом законопроекте именно вот этих позитивных моментов. Я понимаю, что и олимпийские вылов рыбы - не самая удачная система, но перераспределение квот будет, конечно, не в пользу мелкого бизнеса. То есть, скорее всего, большая часть мелких рыбаков или сразу, или через какое то время просто откажется от этой деятельности и будет искать себя в какой то другой сфере, может быть, и в каком то другом месте. Люди начнут уезжать из этого региона".

Профессиональный рыбак, руководитель Рыболовного союза предприятий и предпринимателей Причудского региона Виталий Осипенко рассказал нам, почему привычная жизнь Причудья находится под угрозой.

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