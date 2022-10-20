Депутат Рийгикогу: рыбаков Причудья никто не хочет слушать!

Сторонники реформы получат выгоду, но сами государству должны

По словам Дмитриева, весьма интересный факт состоит в том, что после проведения реформы рыбного промысла в выигрыше окажутся фирмы, которые контролируют много исторических разрешений на лов, но при этом у них бизнес идет плохо и государству они ничего сейчас не дают: "Это можно увидеть даже из открытых источников. Представители комиссии об этом не говорили, но мы видим, что определенные предприятия получат весомые рыболовные квоты, а сами активно на рынке не работают. Налоги государству не платятся или платятся нерегулярно, есть долги. Есть предприятия, у которых от 0 до 2 работников. То есть, несмотря на то, что разрешений на вылов рыбы у них предостаточно, у них нулевые обороты".

Однако, государству придется серьезно потратиться на то, чтоб им было удобно работать: во- первых, придется тщательно контролировать вылов уже на воде и для этого Министерству окружающей среды и инспекциям понадобится дополнительно порядка полмиллиона евро. "Я не представляю, откуда возьмутся эти дополнительные суммы, если налогов и сейчас поступает мало!" - удивляется Дмитриев. Он подчеркнул, что в будущем при голосовании по законопроекту депутатам нужно исходить из интересов государства, а не частного бизнеса: "Мы должны исходить из природоохранных интересов и из интересов максимально эффективного использования государственного ресурса, то есть рыбы. Сейчас я не вижу в этом законопроекте именно вот этих позитивных моментов. Я понимаю, что и олимпийские вылов рыбы - не самая удачная система, но перераспределение квот будет, конечно, не в пользу мелкого бизнеса. То есть, скорее всего, большая часть мелких рыбаков или сразу, или через какое то время просто откажется от этой деятельности и будет искать себя в какой то другой сфере, может быть, и в каком то другом месте. Люди начнут уезжать из этого региона".