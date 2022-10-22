МОЗГОВОЙ ШТУРМ ⟩ Не пора ли подумать о реформе местной православной церкви?

Леа Данильсон-Ярг, министр юстиции («Отечество»)

Леа Данильсон-Ярг. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

В статье 16 часть 3 Закона о церквях и приходах сказано, что министр, в чьей юрисдикции находятся духовные учреждения (в настоящее время – министр внутренних дел), вправе требовать в суде принудительного закрытия церкви. Это случаи, когда ее действия идут вразрез с законом, когда наносится вред общественному порядку, нарушаются нормы морали, ущемляются права и свободы других граждан. Но в настоящее время нет никаких доказательств, что Эстонская православная церковь Московского патриархата оправдывает войну. Наоборот, в письме министру внутренних дел митрополит Эстонской православной церкови Евгений заверил, что в местных приходах не ведется военной пропаганды и не разжигается ненависть. Государству нет необходимости вмешиваться в работу церкви.

Тоомас Юргенстейн, член Рийгикогу (Социал-демократическая партия)

Тоомас Юргенстейн. Фото: Margus Ansu

Деятель апостольской православной церкви Оренти Кампус писал: «Православие и православная церковь не свод законов – приказов и запретов. Это любовь. Так оно и есть – православная вера зиждется на любви и ни на чем ином. На любви бога к человеку, человека к богу, человека к человеку». Такой всеохватывающей любовью пронизана музыка Арво Пярта или деятельность школы святого Иоанна в таллиннском районе Кивимяэ. Их работа противоположна высказыванию патриарха Кирилла, так как своим духовным авторитетом и земными деяниями композитор и школа поддерживают Украину. Мы видим, что из уст патриарха Русской православной церкви Кирилла звучат все более воинственные высказывания. Дарение икон отправляющимся на войну в Украину сопровождается утверждением, что все грехи участникам агрессии будут прощены. Более того, патриарх заговорил о Путине как о посланнике божьем. Мне сейчас очень жаль эстонских православных, связанных с Московским патриархатом. Но я верю, что они найдут в себе внутреннюю опору. И в смутные времена государство должно помочь им.

Яанус Карилайд, председатель фракции центристов в Рийгикогу

Яанус Карилайд. Фото: Eero Vabamägi