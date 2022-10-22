Rus.Postimees представляет вашему вниманию обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа в период с 21 по 28 октября.
КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа
ТАЛЛИНН
Спектакль «Эрик и Анна. Искусство любить»
● 27 октября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
«Эрик и Анна. Искусство любить» – спектакль о Мужчине и Женщине, о том, как непросто порой взрослым людям разобраться в самих себе и своих чувствах. На первый взгляд может показаться, что это обыкновенная история дружбы и любви, чьи герои отчаянно ищут спасения от одиночества. Но если попытаться проникнуть глубже, то для кого-то этот спектакль будет комедией, а для кого-то – драмой.
Цирк приключений
● 22 и 23 октября парковка Lasnamäe Centrum (Мустакиви теэ, 13)
Фантастику и приключения любят все – и дети, и взрослые. Цирковое искусство – самое захватывающее, яркое, динамичное из всех видов искусств. Уникальные трюки, непревзойденные по сложности номера продемонстрируют вам артисты из Германии, Литвы, Латвии и Украины, мастера спорта и призеры международных соревнований. Все они с нетерпением ждут встречи с вами.
Спектакль «Ромео и Джульетта»
● 28 октября в 19:00 Русский молодежный театр (Калевипоя, 10)
На балу во дворце Капулетти зарождается любовь двух юных существ, судьбою обреченных на ненависть. На свою беду Ромео Монтекки и Джульетта Капулетти полюбили друг друга, хотя их семьи ведут смертельную вражду уже многие, многие годы. Но их любовь сильнее родовой вражды, сильнее предрассудков и непреодолимых препятствий. Великая сила этой любви побеждает все, даже смерть.
Спектакль «Танец Дели»
● 28 октября в 19:00 Русский театр (площадь Вабадузе, 5)
Это очень позитивная, очень человеколюбивая пьеса, бережная по отношению к зрителю. Она ни к чему не принуждает, но лишь предлагает вместе с актерами подумать на заданную тему. И еще постановщик собрал здесь команду только из тех актеров, с которыми ему хорошо в работе, которые ему доверяют, которых ему, по определению Вячеслава Полунина, хочется обнять. В ходе работы выяснилось, что для каждого из актеров сюжет и коллизии этой пьесы сопрягаются с глубокими личными переживаниями. Для каждого из участников «Танец Дели» – это свой опыт, свои переживания и выводы, своя философия.
Концерт Светланы Лободы
● 28 октября в 19:00 Концертный зал Alexela (бульвар Эстония, 9)
LOBODA – украинская суперзвезда, исполнитель суперхитов, обладательница многочисленных премий, создатель культовых образов и трендсеттер национального масштаба. За время своей карьеры певица выпустила множество песен, моментально завоевавших сердца слушателей и собравших множество наград. На счету Лободы миллиарды прослушиваний, а клипы певицы суммарно достигли отметки в 1,5 миллиарда просмотров. Каждое ее выступление – это взрывной спектакль с глубокой драматургией номеров и неожиданными световыми решениями.
ИДА-ВИРУМАА
Спектакль для детей «Спящая красавица»
● 22 октября в 12:00 Йыхвиский концертный дом (Парги, 40, Йыхви)
Долгожданная дочь родилась у короля и королевы, и в честь ее крестин был устроен небывалый пир. Старая фея Карабос, которую забыли пригласить на торжество, посылает страшное проклятие на новорожденную принцессу Аврору, пожелав ей смерти в день ее 16-летия. Однако добрая фея Алых Роз смягчила это проклятие, и в назначенный час заснувшая принцесса была спасена принцем.
Творческий лагерь в Нарвском музее «Осенняя карусель»
● с 24 до 28 октября Художественная галерея Нарвского музея (Вестервалли, 21, Нарва)
Секреты мастерства реставраторов, магия мультипликации, тайны музейных хранилищ и театральных кулис – школьные каникулы в Нарвском музее обещают быть насыщенными. Музейный творческий лагерь снова объявляет набор на осеннюю смену и приглашает к участию детей в возрасте от 7 до 12 лет. Ежедневно с 10:00 до 15:00 участников ждет неформальная образовательная программа и увлекательные творческие занятия. Музей открывает перед школьниками возможности узнать много нового и оказаться в местах, недоступных обычным посетителям. Так, ребята смогут побывать в фондах музея, заглянуть на «театральную кухню» и сотворить свой кулинарный шедевр.
Фестиваль iDeeJazz 2022
● 27 и 28 октября Нарвский колледж Тартуского университета (Раэкоя платс, 2, Нарва)
Фестиваль iDeeJazz, который проходит уже в 12-й раз, вновь приглашает ценителей джазовой музыки 27 и 28 октября. На фестивале выступит экзотический кубинский виолончелист-виртуоз Ана Карла Маза, норвежский джазмен Ян Гуннар Хофф со своим трио и несколько других ведущих европейских артистов, в том числе легенда эстонской джазовой бас-гитары Рауль Вайгла и местная команда мастеров импровизации Slow Motion Orchestra.