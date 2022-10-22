КУДА ПОЙТИ ⟩ Обзор культурной жизни в Таллинне и в Ида-Вирумаа

Это очень позитивная, очень человеколюбивая пьеса, бережная по отношению к зрителю. Она ни к чему не принуждает, но лишь предлагает вместе с актерами подумать на заданную тему. И еще постановщик собрал здесь команду только из тех актеров, с которыми ему хорошо в работе, которые ему доверяют, которых ему, по определению Вячеслава Полунина, хочется обнять. В ходе работы выяснилось, что для каждого из актеров сюжет и коллизии этой пьесы сопрягаются с глубокими личными переживаниями. Для каждого из участников «Танец Дели» – это свой опыт, свои переживания и выводы, своя философия.