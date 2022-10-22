На протяжении многих лет американский стартап SpinLaunch экспериментировал с отправкой спутников на орбиту, разгоняя их в центрифуге. При достижении необходимой скорости груз летит, не используя ископаемое топливо.
Спутник запустили с помощью «рогатки»
Всего пару недель назад было доказано, что таким образом действительно можно отправлять в небо ценные аппараты, не коптя небо, но доставить их до границы космоса пока не удалось.
Запускаемые подобным способом аппараты должны быть намного прочнее обычных, которые путешествуют на борту ракеты, потому что в центрифуге на них воздействует огромная сила. Устройства во время вращения должны выдерживать ускорение силы тяжести до 10 000 g (1 g равен 9,81 м/с² – прим. ред.), а в момент вылета скорость удаления от Земли составляет 8000 км/ч (2,2 км/с).
Как выяснилось позже, это было уже десятое наземное испытание. В SpinLaunch не раскрыли высоту, которой на прошлой неделе достигли запускаемые объекты, но в пресс-сообщении было упомянуто, что в итоге они проследовали примерно по той же траектории, как и на последних нагрузочных тестах. Таким образом, достигнутая высота могла составить только 9000 метров, то есть путь до космоса еще далек. Даже обычные дальнемагистральные авиалайнеры летают выше.
Однако на этот раз основная цель эксперимента заключалась в том, чтобы проверить надежность работы устройств, находившихся на борту запускаемой ракеты. Катапульта SpinLaunch запустила спутники, созданные разными разработчиками: NASA, компаниями Outpost и Airbus, а также Корнельским университетом, с целью узнать, как на устройства подействует суборбитальный ускоритель и появится ли в будущем возможность отправлять таким способом технику в космос. Все устройства были раскручены в центрифуге до достижения ими ускорения силы тяжести 10 000 g и затем выпущены в небо.
Стартовый ускоритель экономит в общей сложности порядка 70 процентов энергии, необходимой для запуска ракеты, работающей на топливе.
Для того чтобы покинуть Землю, нужно построить центрифугу в три раза больше, которая вместо 2,2 км/с могла бы развивать первую космическую скорость, то есть 7,91 км/с. Последние испытания доказали, что действительно можно запускать в небо работающие аппараты в условиях безумных перегрузок, но узнать, достигнут ли они орбиты, можно будет только при помощи более крупной пусковой установки.
С тар т овы й ускоритель экономит в общей сложности порядка 70 процентов энергии, необходимой для запуска ракеты, работающей на топливе. Эта машина работает от электричества. В будущем такое решение отлично подойдет, например, для запуска на низкую околоземную орбиту небольших кубических спутников, которые пользуются сейчас огромным спросом. Такие спутники бывают, например, метеорологическими, разведывательными и коммуникационными. Способ запуска не подходит для транспортировки живых существ, потому что в центрифуге они не выживут. Например, стартовое ускорение обычной ракеты с космонавтами составляет около 7 g, а не 10 000 g.
NASA разместило на борту запущенного космического аппарата свой блок для хранения данных, чтобы записать все стартовые характеристики кинетической системы запуска SpinLaunch. В набор датчиков вошли два акселерометра, гироскоп, магнитометр, а также датчики давления, температуры и влажности. После вылета из суборбитального ускорителя выяснилось, что датчики выдерживают нагрузку при вылете и при этом фиксируют всю необходимую информацию.
Полномасштабный ускоритель А-100, который будет в три раза больше нынешнего, планируется построить до 2025 года.