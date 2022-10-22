Спутник запустили с помощью «рогатки»

Всего пару недель назад было доказано, что таким образом действительно можно отправлять в небо ценные аппараты, не коптя небо, но доставить их до границы космоса пока не удалось.

Запускаемые подобным способом аппараты должны быть намного прочнее обычных, которые путешествуют на борту ракеты, потому что в центрифуге на них воздействует огромная сила. Устройства во время вращения должны выдерживать ускорение силы тяжести до 10 000 g (1 g равен 9,81 м/с² – прим. ред.), а в момент вылета скорость удаления от Земли составляет 8000 км/ч (2,2 км/с).

Как выяснилось позже, это было уже десятое наземное испытание. В SpinLaunch не раскрыли высоту, которой на прошлой неделе достигли запускаемые объекты, но в пресс-сообщении было упомянуто, что в итоге они проследовали примерно по той же траектории, как и на последних нагрузочных тестах. Таким образом, достигнутая высота могла составить только 9000 метров, то есть путь до космоса еще далек. Даже обычные дальнемагистральные авиалайнеры летают выше.

Нынешнее пусковое устройство огромно, но, чтобы обеспечить спутникам выход на орбиту, в будущем оно должно стать в три раза больше. Фото: Spinlaunch