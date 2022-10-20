Что случилось? Потребление электроэнергии в Эстонии резко упало

Сегодня глава Elektrilevi Михкель Хярм выступил перед крупными потребителями электроэнергии с презентацией, в которой упомянул, что в сентябре этого года потребление электроэнергии снизилось на целых 10 процентов. Он получил этот показатель, сравнив потребление в сентябре этого года и данные о потреблении в сентябре за предыдущие года.

На вопрос из зала, не могло ли это быть связано с увеличением собственного производства электроэнергии людьми (в этом году производство солнечной электроэнергии достигло более 400 МВт) – Хярм ответил отрицательно. Он отметил, что это все еще имеет слишком мало влияния.

«В большинстве случаев цена невыносимо высока для потребителя», – сказал Хярм и добавил, что люди приняли всевозможные советы по экономии.