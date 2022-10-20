Чт, 20.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании

Дополнено в 15:52!
BBC News Русская служба
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 6
BBC
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании.
Лиз Трасс подала в отставку с должности премьер-министра Великобритании. Фото: Toby Melville

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что подает в отставку, пишет русская служба Би-Би-Си.

Трасс сообщила, что уже объявила о своей отставке королю Карлу III. По ее словам, теперь Консервативная партия проведет новые выборы лидера, который и возглавит правительство.

Ранее премьер-министр подверглась уничтожающей критике за свои налоговые инициативы, ей пришлось поменять министра финансов и отказаться от заявленных бюджетных планов.

Популярность консерваторов в последние недели упала до рекордно низких значений за всю историю социологических исследований в Британии.

Трасс была избрана лидером Консервативной партии и премьер-министром пять недель назад.

BBC
Ключевые слова
Наверх