Российские компании вынуждены продавать уголь за полцены

«Благодаря дешевым энергоресурсам в РФ мы достаточно спокойно вышли из существующих кризисов. У нас 50-60-процентные скидки на уголь, а значит, мы вынуждены продавать уголь примерно в два раза дешевле рыночной цены. И ничего – получается, что это выгодно и вполне приемлемо», – сказал Белоусов.