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Российские компании вынуждены продавать уголь за полцены

Interfax/BNS
Российские компании вынуждены продавать уголь за полцены
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Угольная шахта в Красноярском крае.
Угольная шахта в Красноярском крае. Фото: ALEXANDER MANZYUK

Российские угольные компании вынуждены экспортировать уголь с 50-60-процентной скидкой из-за внешних ограничений. Однако даже в таких условиях предприятия остаются прибыльными, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на экспортном форуме Made in Russia.

«Благодаря дешевым энергоресурсам в РФ мы достаточно спокойно вышли из существующих кризисов. У нас 50-60-процентные скидки на уголь, а значит, мы вынуждены продавать уголь примерно в два раза дешевле рыночной цены. И ничего – получается, что это выгодно и вполне приемлемо», – сказал Белоусов.

«То же самое касается минеральных удобрений. Известно о скидках на нефть, которые достигают 20-30 долларов за баррель и так далее», – добавил Белоусов.

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