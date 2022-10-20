Российские угольные компании вынуждены экспортировать уголь с 50-60-процентной скидкой из-за внешних ограничений. Однако даже в таких условиях предприятия остаются прибыльными, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов на экспортном форуме Made in Russia.
Российские компании вынуждены продавать уголь за полцены
Российские компании вынуждены продавать уголь за полцены
«Благодаря дешевым энергоресурсам в РФ мы достаточно спокойно вышли из существующих кризисов. У нас 50-60-процентные скидки на уголь, а значит, мы вынуждены продавать уголь примерно в два раза дешевле рыночной цены. И ничего – получается, что это выгодно и вполне приемлемо», – сказал Белоусов.
«То же самое касается минеральных удобрений. Известно о скидках на нефть, которые достигают 20-30 долларов за баррель и так далее», – добавил Белоусов.