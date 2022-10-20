Президент Карис провозгласил новые законы, регулирующие рынок электроэнергии

Целью Закона об охране атмосферного воздуха, Закона о государственных сборах и внесении поправок в Закон о промышленных выбросах является предотвращение незаконной торговли фторсодержащими парниковыми газами (F-газы). Для ограничения нелегального рынка закон предусматривает более эффективные меры контроля и более высокие штрафы.

Внесение изменений в Закон об организации энергетического хозяйства делается с целью, чтобы к 2030 году в Эстонии было произведено такое же количество возобновляемой электроэнергии, как и общее количество потребляемой электроэнергии. Предыдущая цель заключалась в том, чтобы к 2030 году возобновляемая электроэнергия составляла не менее 40 процентов от общего потребления электроэнергии. К 2030 году доля возобновляемой энергии должна составить 65 процентов от общего конечного энергопотребления в стране вместо прежних 42 процентов.