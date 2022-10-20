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Президент Карис провозгласил новые законы, регулирующие рынок электроэнергии

rus.postimees.ee
Президент Карис провозгласил новые законы, регулирующие рынок электроэнергии
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Президент Алар Карис.
Президент Алар Карис. Фото: Taavi Sepp/ Postimees Grupp

Президент Алар Карис обнародовал три новых закона, которые касаются парниковых газов, возобновляемых источников энергии и цен на электроэнергию для микро- и малого бизнеса.

Целью Закона об охране атмосферного воздуха, Закона о государственных сборах и внесении поправок в Закон о промышленных выбросах является предотвращение незаконной торговли фторсодержащими парниковыми газами (F-газы). Для ограничения нелегального рынка закон предусматривает более эффективные меры контроля и более высокие штрафы.

Внесение изменений в Закон об организации энергетического хозяйства делается с целью, чтобы к 2030 году в Эстонии было произведено такое же количество возобновляемой электроэнергии, как и общее количество потребляемой электроэнергии. Предыдущая цель заключалась в том, чтобы к 2030 году возобновляемая электроэнергия составляла не менее 40 процентов от общего потребления электроэнергии. К 2030 году доля возобновляемой энергии должна составить 65 процентов от общего конечного энергопотребления в стране вместо прежних 42 процентов.

Внесение изменений в Закон о рынке электроэнергии предоставляет микро- и малым предприятиям и приравненным к ним лицам возможность с ноября этого года до конца 2023 года покупать электроэнергию у продавца электроэнергии по цене, регулируемой Департаментом конкуренции, то есть в качестве универсальной услуги.

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