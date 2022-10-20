Кальюлайд: необходимо укрепить оборонную способность против террористической России

Участники встречи обсудили, какие дополнительные меры могут применить Эстония и Литва, чтобы лучше защитить себя от возможной агрессии России. Также руководители комиссий рассмотрели ситуацию на границе между Литвой и Беларусью и совместные усилия трех Балтийских стран в вопросах укрепления безопасности.

По словам Кальюлайда, Литва, как и Эстония, увеличивает расходы на оборону и совместно с нашими союзниками по НАТО делает все, чтобы существенно укрепить оборонную доктрину и повысить присутствие союзных войск. «Мы совместно признали, что ожидания населения Эстонии и Литвы к руководству государств весьма схожи – необходимо быстро и существенно укрепить оборонную способность в отношении террористической России. Оба парламента в этих вопросах достигли консенсуса», – сказал Кальюлайд. Он сообщил литовскому коллеге о готовности представить планы по укреплению государственной обороны Эстонии на запланированной в Таллинне встрече.

Эстония и Литва сотрудничают в сфере обороны в первую очередь в рамках трехстороннего формата сотрудничества Балтийских стран, который охватывает все виды войск и уровни. Балтийские страны тесно сотрудничают в вопросах координирования оборонной политики, развития военного потенциала, совместных закупок, информирования о текущей ситуации и обучения. Основные темы сотрудничества в сфере обороны Балтийских стран устанавливает сменяющееся каждый год государство-председатель. В этом году это Эстония.