Новые санкции: обойдемся и без российских носовых платков и клея для протезов

7 октября вступил в силу восьмой пакет санкций Евросоюза, дополняющий прежние списки товаров, на ввоз и вывоз которых распространяются запреты. Среди них: бытовая техника, одежда, табачные изделия, химические вещества и средства гигиены, товары двойного назначения или товары, используемые для пыток и новейших технологий.

«Сотрудники таможни рассмотрели списки запрещенных товаров и в течение двух недель уже руководствуется им. Грузовые перевозчики учитывают особенное внимание таможенников в отношении товаров, подпадающих под санкции, и проблем с новым перечнем пока не возникало», – сообщил начальник Восточного таможенного пункта Вирго Трейнбук.

«Однако новый санкционный пакет внес изменения и в такие группы товаров, которые ранее не ограничивались, например, предметы гигиены, такие как мыло, средства по уходу за кожей, средства гигиены полости рта и зубов, а также рюкзаки и сумки, женские товары, одежду», – добавил Трейнбук.

В санкционный пакет добавлено уточнение, что российским компаниям или частным лицам не могут предлагаться посреднические услуги, связанные с запрещенными товарами. При этом, например, у компаний, имеющих контракты с российскими производителями, будет переходный период до начала января.