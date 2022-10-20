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МНЕНИЕ ⟩ Вандализм: как с помощью томатного супа попасть на свалку истории?

Хенри Зейго
Вандализм: как с помощью томатного супа попасть на свалку истории?
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Экоактивисты облили супом картину ван Гога «Подсолнухи».
Экоактивисты облили супом картину ван Гога «Подсолнухи». Фото: Just Stop Oil
  • Осквернению картины оправдания быть не может
  • История полна подобных предостерегающих примеров
  • Существует много других способов протеста

Некоторое время назад британские экоактивисты привлекли внимание всего мира, бросив банку с консервированным супом Heinz в картину Винсента Ван Гога «Подсолнухи», выставленную в Национальной галерее Лондона. Акция вызвала волну осуждения и возмущения в соцсетях, но нашлись и те, для кого осквернение шедевра было оправдано благой целью. Именно последние и обескураживают.

Одна из основных ролей экологического активизма заключается в привлечении внимания к проблемам, связанным с природой, в данном случае к нефтегазовым проектам, которые оказывают очень значительное влияние на окружающую среду и изменение климата.

Без сомнения, группировка Just Stop Oil, ответственная за осквернение картины стоимостью 84,2 миллиона долларов, привлекла большое международное внимание, чего она, вероятно, и добивалась. Это событие освещалось ведущими мировыми СМИ, от CNN до Le Monde, не говоря уже о нашем местном информационном пространстве.

Для осознания проблем и привлечения к ним внимания люди и раньше прибегали к разнообразным трюкам: приковывали себя к деревьям, катались голышом на велосипедах или устраивали в общественных местах какие-нибудь театрализованные перформансы. Но где-то должна проходить та черта, переступать которую нельзя как по этическим причинам, так и из-за возможных последствий, которые эта акция может подспудно вызвать в обществе. Кстати, стоит напомнить, что члены данной группировки уже и до этого отличились протестом в художественной галерее.

Можем ли мы представить себе общество будущего, которое борется с апокалиптическими изменениями, но в котором не остается места законам, гуманности и культурным ценностям?

Вандализм или порча имущества – это преступление. Тем удивительнее тот факт, что находятся люди с зеленым мышлением, которые оправдывают совершение преступления, прикрытое благим посылом, который оно вроде как должно нести. То, что картина была закрыта стеклом, а повреждения были незначительными, смягчающими обстоятельствами не являются. Это не меняет характера недостойного поступка.

Понятно, что климатические изменения и вымирание видов – серьезная тема, требующая от человечества больших усилий и снижения уровня потребления. А можем ли мы представить себе общество будущего, которое борется с апокалиптическими изменениями, но в котором не остается места законам, гуманности и культурным ценностям? История полна предостерегающих примеров, когда частичное приятие преступления перерастает в большее зло. Это скользкая дорожка, ведущая к террору и нарушениям прав человека.

Как хотели войти в историю члены экогруппировки Just Stop Oil? Как Герострат, который более двух тысяч лет назад поджег храм Артемиды, чтобы обрести славу? Понятно, что история не хочет помнить таких персонажей.

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