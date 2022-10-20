Сотни тысяч жителей Эстонии вскоре получат спецпособие: кому оно достанется?

Об этом сообщила пресс-служба Департамента социального страхования. По словам директора ведомства Марет Марипуу, пособие в размере 50 евро – небольшая помощь пожилым людям и родителям.

«Рост цен был исключительно быстрым, и выплачиваемое пособие немного сгладит разницу, вызванную ростом цен на товары и услуги первой необходимости. В общей сложности поддержку получат около 584 000 человек на сумму около 29 миллионов евро», – сказала Марипуу.

Департамент социального страхования выплатит разовое пособие проживающим в Эстонии лицам пенсионного возраста, получателям пенсии по нетрудоспособности и получателям народной пенсии со 100-процентной нетрудоспособностью. Пособие для смягчения роста цен выплатят также за каждого ребенка лицам, получающим детские пособия. Касса по безработице выплатит разовое пособие нетрудоспособным лицам.

Разовое пособие для смягчения цен пенсионерам будет выплачено 4 ноября, а родителям, получающим пособие на ребенка, – 8 ноября. Касса по безработице выплатит пособие нетрудоспособным не позднее 10 декабря.