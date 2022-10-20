Лукаку может продолжить карьеру в «Интере»

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского «Челси» до конца нынешнего сезона-2022/2023, может остаться в команде еще как минимум на один сезон, пишет sport.ua. Клубы в настоящий момент якобы договариваются о продлении аренды бельгийца, и близки к соглашению.