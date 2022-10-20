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Лукаку может продолжить карьеру в «Интере»

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Лукаку может продолжить карьеру в «Интере»
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Ромелу Лукаку.
Ромелу Лукаку. Фото: IMAGO/Giuseppe Maffia

Форвард миланского «Интера» Ромелу Лукаку, который арендован у лондонского «Челси» до конца нынешнего сезона-2022/2023, может остаться в команде еще как минимум на один сезон, пишет sport.ua. Клубы в настоящий момент якобы договариваются о продлении аренды бельгийца, и близки к соглашению. 

В настоящий момент Лукаку не входит в планы ни новых владельцев «Челси», ни нового наставника команды Грэма Поттера. Исходя из этого, возможно не только продление аренды «Интером» Лукаку, а и его полноценный трансфер.

Как известно, сейчас Ромелу Лукаку не играет. Он 26 августа травмировал бедро в матче с «Лацио». На счету бельгийца три матча в нынешней Серии А, в которых он отметился одним голом.

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