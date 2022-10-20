Житель Эстонии внезапно скончался во время тренировки

«В середине игры, когда он бежал по площадке за трехочковой линией, он рухнул и все, – сказал член правления баскетбольного клуба MTÜ Rõuge Сильвер Някк. – Парни пытались реанимировать – некоторые у нас прошли обучение по оказанию первой помощи, – но ничего уже нельзя было сделать».