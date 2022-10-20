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Житель Эстонии внезапно скончался во время тренировки

Арвед Брейдакс
Житель Эстонии внезапно скончался во время тренировки
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Реанимация человека. Фото иллюстративное.
Реанимация человека. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В спортзале Рыуге в среду вечером во время тренировки по баскетболу скончался мужчина средних лет. Его пытались реанимировать, но это, к сожалению, не увенчалось успехом.

«В середине игры, когда он бежал по площадке за трехочковой линией, он рухнул и все, – сказал член правления баскетбольного клуба MTÜ Rõuge Сильвер Някк. – Парни пытались реанимировать – некоторые у нас прошли обучение по оказанию первой помощи, – но ничего уже нельзя было сделать».

Тренировка баскетбольного клуба Рыуге началась в среду в 19 часов. Как обычно, приехал вечером позаниматься спортом и проживающий в волости Выру 49-летний Айн, любовь которого к баскетболу началась еще в школьные годы.

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