«На кухне» журналист из Херсона: мы называем коллаборантов городскими сумасшедшими

– Д. М.: Может, даже и больше, чем десять тысяч.

– С. М.: Если переключиться на актуальную прифронтовую повестку, то здесь, конечно, приближающаяся зима также может влиять на положение военных и их мотивацию. Яанус, ты наверняка имел множество бесед с офицерами, с солдатами. Что они сейчас говорят о собственной мотивации на восьмом месяце войны, когда уже начинают приходить первые сообщения о том, что люди уже совершенно изнурены? Готовы ли они идти дальше в большое наступление?

– Я. П.: В этом смысле, как мне кажется, мотивации у всех выше крыши. С этим проблем нет. Я думаю, что возможность идти вперед и есть их самая большая мотивация.

– С. М.: Как они относятся к возрастающим потерям? По некоторым данным, они очень значительные.

– Я. П.: Официальные данные по потерям редко кто озвучивает, но понятно, что они большие. Есть плохое выражение – на войне можно привыкнуть почти ко всему. Человек все равно привыкает к этому.

– Д. М.: Кстати, да.

– Я. П.: Как я понимаю, у многих настрой такой, что они знают, они определили для себя, что каждый день, когда они идут на задание или в бой, может стать последним. Они просто смирились с этим.