ЮХАН КИВИРЯХК ⟩ Преступно российское государство, а не русский язык

С русскими, живущими в России, все понятно – это их страна сейчас разрушает Украину. Но ведь есть еще и двести тысяч граждан Эстонской Республики русской национальности – как их можно обвинять в преступлениях Российского государства? Правда, в Эстонии проживают и российские граждане, но даже это не определяет отношение этих людей к войне, развязанной путинским режимом. Утверждается, что проживающие здесь граждане России единодушно поддержали на выборах Путина и «Единую Россию». Но если мы скептически воспринимаем результаты выборов в России, где поддержка власть имущих всегда стремится к стопроцентной, то почему же мы хотим принять за правду эти результаты выборов, оформленные посольством той же России в Эстонии? Вероятно, они точно также проходят по так называемым российским «правилам». Конечно, среди здешних россиян есть и ярые путинисты, что подтверждают опросы эстонских исследовательских компаний. Естественно, за такими персонажами нужно присматривать и разбираться с ними отдельно.