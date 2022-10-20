ЮХАН КИВИРЯХК ⟩ Преступно российское государство, а не русский язык

Например, предприниматель Йоаким Хелениус считает, что эстонских детей больше не следует учить в школе русскому языку. Главный редактор газеты Sirp Каарел Таранд требует упразднить русскоязычные версии на государственных сайтах, Ахти Саммельсельг требует ликвидации Русского театра. К счастью, предложения о закрытии русскоязычных телевизионных и радио каналов Государственной телерадиокомпании (ERR) пока не поступало.
Однако Трийн Терамяэ (Postimees, 28.09) идет еще дальше и предлагает начать депортацию россиян на основании их умонастроения. Интересно, как и куда?! А что делать с русскоязычными гражданами Эстонии? Кроме того, если уж начать проводить массовый контроль умонастроения, не должны ли быть депортированы те эстонцы, взгляды которых не нравятся Трийн Терамяэ? Помнится, после событий Бронзовой ночи некоторые радикальные националисты хотели высылать и социологов...
Абсурдно звучало требование «бдительных граждан» прекратить транслировать информацию на русском языке на Балтийском вокзале и заменить ее на английский. Добавление английского в оповещение, конечно, нужно, но не вместо русского, а вместе с ним. Если где и нужна информация на нескольких языках, то именно в тех местах, где проходят пассажиры разных национальностей – на железнодорожных, автовокзалах и аэропортах. Не следует забывать, что в Эстонию прибыли десятки тысяч украинских беженцев, которым в силу обстоятельств приходится постоянно перемещаться и которые лучше, чем по-английски, понимают по-русски, не говоря уже об эстонском.
Распространение информации на русском языке не является благотворительностью по отношению к русскоязычному населению, а делается в интересах безопасности всего общества. Кому было бы выгодно, если бы часть населения вообще не понимала, что происходит в этой стране? Ах, пусть выучат язык, и тогда они будут понимать? Кажется, что, по мнению тех, кто выдвигает такое требование, каждый въезжающий в Эстонию иностранец должен уже перед пересечением границы выучить эстонский язык...