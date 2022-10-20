Страховой случай: самовозгорающиеся полотенца привели машину в негодность

В сентябре клиент PZU пошел постирать полотенца, а после стирки и просушки положил полотенца в машину и поехал домой. Полотенца оставили в машине на ночь. На следующее утро, когда открыли дверь автомобиля, полотенца загорелись. Сама машина получила тепловые повреждения и была списана, сообщила PZU.

«К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, но огонь настолько сильно повредил салон автомобиля, что ремонтировать было нецелесообразно. В данном случае это было самовозгорание полотенец, которое может происходить с определенными материалами и при определенных условиях. Однако такие случаи происходят редко, особенно в контексте страховании транспортных средств», – сказал руководитель группы по рассмотрению ущерба транспортных средств PZU Kindlustus Теэт Ярв.

Постиранные полотенца и постельное белье могут загореться, если они соприкоснулись с кулинарным маслом, физиотерапевтическими или массажными маслами, или если на материале остались остатки масла после стирки. Во избежание самовозгорания используйте большое количество моющего средства и стирайте в горячей воде, а также охлаждайте белье перед складыванием.

Чаще всего самовозгорание происходит в строительстве, когда, например, на деревянном полу или друглй воспламеняемой поверхности оставляют промасленные тряпки.