Фото ⟩ Вас пытаются запугать: жителям Эстонии стали приходить подозрительные письма

По словам руководителя отдела по борьбе с тяжкими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Вячеслава Миленина, на этой неделе увеличилось количество сообщений о мошеннических письмах.

«Большое спасибо гражданам, которые распознали мошенническое письмо и сообщили об этом в полицию. Таким образом, мы получаем представление о масштабах распространения мошенничества, чтобы предупредить и других людей. Хотя за несколько недель структура электронных писем немного изменилась, как и имя отправителя, содержание писем осталось прежним, – рассказывает Миленин. – Человека обвиняют, что в его отношении начато производство, связанное с порнографией. Цель мошенничества – запутать человека и выманить у него деньги».

Полиция опровергает содержание рассылаемых писем.

В письмах используются имена реальных полицейских или известных людей, например, бывшего министра юстиции, но эти люди не отправляли письма. Это не отправленные полицией или другими ведомствами письма, а мошенничество.

На данный момент массово распространяются электронные письма, якобы отправленные от имени полиции и КаПо.

«Не надо вступать в разговор с отправителем письма. Мошенники начинают давить и манипулировать человеком, утверждая, что если человек будет сотрудничать, то производство будет проведено быстрее или человеку удастся избежать наказания. Таким образом у человека вымогают деньги. Полиция так дела не решает, – подчеркивает Миленин. – Электронные письма с таким или подобным содержанием надо удалять. Кроме того, не открывайте вложенные файлы, которые вы считаете непонятными или сомнительными».