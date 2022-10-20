Случайность? На юго-западе Финляндии заметили подозрительные беспилотники

Главный спасательный инспектор Регионального ведомства органов государственной власти (Avi) Юго-Западной Финляндии Унто Усвасало при этом заверил, что у него нет информации о том, кто и зачем запускал беспилотники. Он допускает, что полеты дронов могут быть простой случайностью.