В юго-западной Финляндии заметили подозрительные беспилотники, которые запускали около важных с точки зрения безопасности объектов, например, станций водоснабжения, передает Yle.
Случайность? На юго-западе Финляндии заметили подозрительные беспилотники
Случайность? На юго-западе Финляндии заметили подозрительные беспилотники
Главный спасательный инспектор Регионального ведомства органов государственной власти (Avi) Юго-Западной Финляндии Унто Усвасало при этом заверил, что у него нет информации о том, кто и зачем запускал беспилотники. Он допускает, что полеты дронов могут быть простой случайностью.
При этом граждан призывают не терять бдительность, так как реальна возможность информационного воздействия для дестабилизации общественного спокойствия. Наблюдениями о подозрительных объектах можно делиться с полицией. Полицейские сообщили, что никакого расследования по данному факту не ведется.
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