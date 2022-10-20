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Случайность? На юго-западе Финляндии заметили подозрительные беспилотники

rus.postimees.ee
Случайность? На юго-западе Финляндии заметили подозрительные беспилотники
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Фото иллюстративное.
Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

В юго-западной Финляндии заметили подозрительные беспилотники, которые запускали около важных с точки зрения безопасности объектов, например, станций водоснабжения, передает Yle.

Главный спасательный инспектор Регионального ведомства органов государственной власти (Avi) Юго-Западной Финляндии Унто Усвасало при этом заверил, что у него нет информации о том, кто и зачем запускал беспилотники. Он допускает, что полеты дронов могут быть простой случайностью.

При этом граждан призывают не терять бдительность, так как реальна возможность информационного воздействия для дестабилизации общественного спокойствия. Наблюдениями о подозрительных объектах можно делиться с полицией. Полицейские сообщили, что никакого расследования по данному факту не ведется.

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