«Новости в 7» за 20 октября: кто получит по 50 евро, готовы ли жители Эстонии к кризисам и кому по нраву новый памятник в Таллинне

Сегодня в выпуске:

- Новые решения правительства: сохранится ли нынешний порядок пребывания на больничном и какой категеории жителей положены антикризисные субсидии?

- Коротко по стране: какой вирус набирает обороты в Эстонии, чему Таллинн научит представителей жилищных товариществ, что делал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон и для какого мультфильма спела Анне Вески.

- Как выяснилось, в Эстонии к кризисам потенциально готовы лишь 15 процентов жителей страны. Что делать, кто виноват и как поготовиться к возможным нештатным ситуациям, разбиралась наша съемочная группа.

- Молдова переживает суровые времена: жители страны переходят на отопление дровами, что вызвало их резкое подорожание. Все подробности в нашем сюжете.

- С миру по нитке: что США отправят в Европу, об эпидемии в Ливане, трагедии в Турции и что станет с игрушками с похорон Елизаветы II?

- В Таллинне установлен спорный в эстетическом плане памятник первому президенту Эстонской Республики Константину Пятсу. Понравился ли монумент горожанам и гостям столицы - выяснял наш корреспондент.