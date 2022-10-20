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«Новости в 7» за 20 октября: кто получит по 50 евро, готовы ли жители Эстонии к кризисам и кому по нраву новый памятник в Таллинне

Kanal 7
«Новости в 7» за 20 октября: кто получит по 50 евро, готовы ли жители Эстонии к кризисам и кому по нраву новый памятник в Таллинне
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Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.

Сегодня в выпуске:

- Новые решения правительства: сохранится ли нынешний порядок пребывания на больничном и какой категеории жителей положены антикризисные субсидии?

- Коротко по стране: какой вирус набирает обороты в Эстонии, чему Таллинн научит представителей жилищных товариществ, что делал министр здоровья и труда Пеэп Петерсон и для какого мультфильма спела Анне Вески.

- Как выяснилось, в Эстонии к кризисам потенциально готовы лишь 15 процентов жителей страны. Что делать, кто виноват и как поготовиться к возможным нештатным ситуациям, разбиралась наша съемочная группа.

- Молдова переживает суровые времена: жители страны переходят на отопление дровами, что вызвало их резкое подорожание. Все подробности в нашем сюжете.

- С миру по нитке: что США отправят в Европу, об эпидемии в Ливане, трагедии в Турции и что станет с игрушками с похорон Елизаветы II?

- В Таллинне установлен спорный в эстетическом плане памятник первому президенту Эстонской Республики Константину Пятсу. Понравился ли монумент горожанам и гостям столицы - выяснял наш корреспондент.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 20 октября.

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