Сегодня Сейм Латвии принял поправки к Закону об образовании, которые защищают учителей от психологического и физического насилия со стороны учащихся и родителей.
Латвия будет защищать учителей от насилия со стороны детей и родителей
Как сообщает пресс-служба Сейма, изменения фиксируют тот факт, что студент не может позволить себе психическое или физическое насилие по отношению к учителю. В случае насилия со стороны учащихся или их родителей педагог имеет право на получение поддержки со стороны руководителя образовательного учреждения.
Руководитель образовательного учреждения обязан дать оценку предоставленной педагогом информации о насилии, а также сообщить об этом правоохранительным органам.
Согласно закону, учитель не обязан немедленно отвечать на телефонные звонки, сообщения или электронные письма от учеников или их родителей, если они приходят в нерабочее время учителя.
Депутаты поддержали предложение поручить Департаменту образования и науки и Минздраву разработать доклад о предупреждении и профилактике психического и физического насилия в образовательных учреждениях. Также должна содержаться информация о сотрудничестве органов государственной и муниципальной власти в создании системы мер поддержки учеников, их семей и педагогов. Доклад должен быть представлен в кабинет до 15 февраля.
Также будет подготовлен отчет о развитии инклюзивного образования на всех уровнях образования. Он должен быть представлен в правительство до 14 апреля.
Сейм также установил, что родители или опекуны несут ответственность за сотрудничество с учебным заведением, его педагогами и другими лицами, участвующими в осуществлении образовательного процесса, а также за своевременное предоставление информации о состоянии здоровья ребенка и других обстоятельствах, которые могут повлиять на образовательный процесс.
Поправки к закону предусматривают, что самоуправления должны предлагать консультации по воспитанию детей и меры поддержки для учащихся и их семей.
«Все чаще информация о психическом и физическом насилии в отношении учителей со стороны учащихся и их родителей доходит до общественности. К сожалению, многие такие случаи замалчиваются учителями или образовательными учреждениями, что не только не решает проблему, но даже усугубляет ее. Понимая, что психологическое и физическое насилие в отношении преподавателей может использоваться безнаказанно, учащиеся действуют все более нагло и жестоко, также направляя необоснованные письменные жалобы во все ответственные учреждения», – обосновали изменения закона авторы.
С проблемой психического и физического насилия над учителями необходимо бороться в срочном порядке, закрепив в законодательном порядке права учителей, в том числе обязанность руководителя и учредителя образовательного учреждения сообщать о случаях насилия, а также повысив ответственность детей и родителей.