Латвия будет защищать учителей от насилия со стороны детей и родителей

Как сообщает пресс-служба Сейма, изменения фиксируют тот факт, что студент не может позволить себе психическое или физическое насилие по отношению к учителю. В случае насилия со стороны учащихся или их родителей педагог имеет право на получение поддержки со стороны руководителя образовательного учреждения.

Руководитель образовательного учреждения обязан дать оценку предоставленной педагогом информации о насилии, а также сообщить об этом правоохранительным органам.

Согласно закону, учитель не обязан немедленно отвечать на телефонные звонки, сообщения или электронные письма от учеников или их родителей, если они приходят в нерабочее время учителя.

Депутаты поддержали предложение поручить Департаменту образования и науки и Минздраву разработать доклад о предупреждении и профилактике психического и физического насилия в образовательных учреждениях. Также должна содержаться информация о сотрудничестве органов государственной и муниципальной власти в создании системы мер поддержки учеников, их семей и педагогов. Доклад должен быть представлен в кабинет до 15 февраля.

Также будет подготовлен отчет о развитии инклюзивного образования на всех уровнях образования. Он должен быть представлен в правительство до 14 апреля.