ВИДЕО ⟩ Пентус-Розиманнус: драки в барах могут проходить в более мягкой форме, чем поведение EKRE в парламенте

Ушедшая из политики Кейт Пентус-Розиманнус сказала, что не видела драки в барах. Она предположила, что даже драка в баре иногда может проходить в более мягкой форме, чем поведение членов EKRE в зале парламента.

«Очень жаль, что это так. И еще больше жаль, что есть те, кто думает, что с таким стилем нужно как-то соглашаться», – сказала она.

Пентус-Розиманнус сказала, что такая политика, вероятно, имеет свою нишу, но она убеждена, что эстонцы обладают мудростью и проницательностью, а также требовательны к политикам.