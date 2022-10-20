По словам Кейта Пентус-Розиманнуса (Партия реформ), она сожалеет о том, что выступления в зале Рийгикогу часто превращались в крики, но считает, что политика в стиле EKRE приемлема не для всех.
ВИДЕО ⟩ Пентус-Розиманнус: драки в барах могут проходить в более мягкой форме, чем поведение EKRE в парламенте
Пентус-Розиманнус: драки в барах могут проходить в более мягкой форме, чем поведение EKRE в парламенте
Ушедшая из политики Кейт Пентус-Розиманнус сказала, что не видела драки в барах. Она предположила, что даже драка в баре иногда может проходить в более мягкой форме, чем поведение членов EKRE в зале парламента.
«Очень жаль, что это так. И еще больше жаль, что есть те, кто думает, что с таким стилем нужно как-то соглашаться», – сказала она.
Пентус-Розиманнус сказала, что такая политика, вероятно, имеет свою нишу, но она убеждена, что эстонцы обладают мудростью и проницательностью, а также требовательны к политикам.
«Избиратели ценят, когда предлагаются решения по вещам, которые действительно волнуют людей», – сказала Пентус-Розиманнус, добавив, что в политике все еще много людей, которые не используют такой стиль.
Ключевые слова