Навальному грозит тридцать лет тюрьмы в связи с новым обвинением

«Я получил официальное уведомление о том, что в отношении меня возбуждено новое уголовное дело», – сообщил он.

По словам Навального, его обвиняют в разжигании экстремизма, призывах к терроризму, финансировании деятельности экстремистов и восстановлении нацизма в России.

«Адвокаты подсчитали, что если учесть (тюремное) наказание по этим законам, я могу находиться здесь до 30 лет», – сказал Навальный.

В марте Навальный был приговорен к девяти годам лишения свободы за мошенничество.

46-летний оппозиционный политик был задержан в январе 2021 года, когда он вернулся из Германии, где лечился от отравления, в котором обвиняет Кремль.

Навальный осудил решение президента Владимира Путина ввести войска в Украину. В начале сентября его организация объявила, что вновь откроет свои офисы для борьбы с объявленной Кремлем мобилизацией.

«Я гений преступного мира, – написал Навальный в Twitter в четверг. – Вы все думали, что я два года сидел в одиночной камере в тюрьме, а оказывается, я активно совершал преступления».

Навальный, который стал самым известным оппозиционером в России в 2011 году благодаря массовым антипутинским протестам, развернул масштабную операцию в социальных сетях, в ходе которой были опубликованы видеоролики, разоблачающие коррумпированность государственных чиновников.