Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставки России дронов-камикадзе

«Обычно сбор доказательств занимает много времени. Мы должны быть уверены, что доказательства в суде неопровержимы, при этом эти они должны быть общедоступными, здесь недостаточно разведывательной информации», – сказал Орав.

«Было абсолютно необходимо доказать связь между Ираном и беспилотниками», – пояснил Орав. – В санкционной дипломатии мы должны опираться на очень сильную базу, а это часто требует много времени».

Однако, по словам эстонского посла, этот пакет доказательств, собранный за четыре дня, был очень серьезным.

Помимо судебных доказательств, для введения санкций ЕС также необходимо политическое согласие абсолютно всех 27 государств-членов. Пример, когда доказательства собраны, а человек до сих пор не занесен в черный список, – патриарх Московский Кирилл. Венгрия последовательно выступает против его наказания.

В-третьих, если представители государств-членов договорились о санкциях, список подлежащих наказанию будет держаться в тайне до тех пор, пока они не появятся в официальных уведомлениях ЕС, то есть пока они не вступят в силу. «Важно, чтобы эта информация не вышла первой, потому что в противном случае эти люди все еще могут перемещать свои активы и совершать какие-то действия», – пояснил Орав.