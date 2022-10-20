В ответ на сообщения о беспилотниках-камикадзе, сеющих смерть и разрушения в Украине, ЕС за рекордные несколько дней пополнил свой длинный санкционный список.
Евросоюз ввел санкции против Ирана за поставки России дронов-камикадзе
Сегодня стало известно, что в черный список внесены три человека, причастные к поставкам россиянам беспилотников Shahed-136 и одно юридическое лицо. Это означает замораживание всех их активов, находящихся в Европе, и, в случае физических лиц, запрет на поездки в страны ЕС или через них. Юридическое лицо является учреждением, связанным с иранскими военными, которые участвовали в отправке русским как беспилотников, используемых против украинцев, так и инструкторов, обучающих их, как их использовать.
«Это произошло исключительно быстро, учитывая, как обычно работает ЕС», – сказал посол Эстонии в ЕС Айво Орав, который вместе со своими коллегами из других 26 стран-членов одобрил эти санкции сегодня.
«Министры иностранных дел встретились в Люксембурге в понедельник, и там Эстония и несколько других государств-членов выступили с этой идеей. Санкции были установлены за четыре дня», – сказал он.
Хотя ЕС уже ввел санкции в отношении сотен физических и юридических лиц в связи с продолжающейся российской агрессией в Украине, это не такая простая акция, как может показаться со стороны.
Прежде чем кого-то подвергнуть санкциям, необходимо собрать непроницаемый пакет доказательств вины наказываемого. Недостаточно того, что, например, какой-то медиаканал что-то о ком-то заявляет. Лицо, подвергнутое санкциям, всегда имеет право оспорить их в суде. Если он выиграет, создатель черного списка должен удалить его оттуда и дополнительно выплатить компенсацию.
«Обычно сбор доказательств занимает много времени. Мы должны быть уверены, что доказательства в суде неопровержимы, при этом эти они должны быть общедоступными, здесь недостаточно разведывательной информации», – сказал Орав.
«Было абсолютно необходимо доказать связь между Ираном и беспилотниками», – пояснил Орав. – В санкционной дипломатии мы должны опираться на очень сильную базу, а это часто требует много времени».
Однако, по словам эстонского посла, этот пакет доказательств, собранный за четыре дня, был очень серьезным.
Помимо судебных доказательств, для введения санкций ЕС также необходимо политическое согласие абсолютно всех 27 государств-членов. Пример, когда доказательства собраны, а человек до сих пор не занесен в черный список, – патриарх Московский Кирилл. Венгрия последовательно выступает против его наказания.
В-третьих, если представители государств-членов договорились о санкциях, список подлежащих наказанию будет держаться в тайне до тех пор, пока они не появятся в официальных уведомлениях ЕС, то есть пока они не вступят в силу. «Важно, чтобы эта информация не вышла первой, потому что в противном случае эти люди все еще могут перемещать свои активы и совершать какие-то действия», – пояснил Орав.
«В случае с Ираном есть соглашение еще для двух физических и двух юридических лиц», – добавил Орав. Однако в их случае уже идут разговоры о повышении одного санкционного режима до другого, поскольку они уже находятся в черном списке за нарушение соглашений об ограничении оружия массового уничтожения в связи с иранской программой ядерного обогащения.