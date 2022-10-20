В предстоящие выходные стартует чемпионат Эстонии по мини-футболу

Об этом сообщили в оргомитете соревнований, отметив, что в сезоне этого года примут участие такие футбольные клубы как таллиннский FC Cosmos, FC Smsraha из Виймси, Тартуский Ravens Futsal, JK Kohila, нарвский United FC, Dünamo из Румму, силламяэский FC NPM Silmet и FC Jõgeva Wolves из Йыгева. По сравнению с прошлым годом новичками стали Aruküla Radius и Jõhvi FC Phoenix.

По словам технического менеджера по мини-футболу Тита Алласа, прямая трансляция матчей лиги Coolbet в футзале важна с точки зрения привлечения внимания к лиге. «Популярность мини-футбола в Эстонии растет. Возможность смотреть все матчи высшей лиги мини-футбола в прямом эфире очень способствует популяризации этого вида спорта и является важной инвестицией в лигу», – сказал Аллас.