Рейтинги: разрыв в популярности Партии реформ и EKRE продолжает сокращаться

Рейтинг политических сил по-прежнему возглавляет Партия реформ, которую в октябре поддерживали 28 процентов избирателей. Месяцем ранее у них было 29 процентов сторонников.

Поддержка EKRE увеличилась до 25 процентов, что помогло сократить разрыв с Партией реформ. В сентябре поддержка EKRE составила 23 процента. EKRE уже однажды имела 25-процентную поддержку — в июле 2021 года.

За двумя партиями с наибольшей поддержкой следуют Центристская партия и «Ээсти 200», имеющие равную поддержку в 14 процентов. При этом поддержка Центристской партии не изменилась по сравнению с предыдущим месяцем, а «Ээсти 200» сумела увеличить свою поддержку на три процентных пункта. Популярность Социал0демократической партии снизилась на три процента до 8%.

Рейтинг «Отечества» снизился с 8% до 7%. Партию «Зеленые Эстонии» поддерживали 2%, а Партию правых - один процент опрошенных.

По оценке экспертов, росту популярности «Ээсти 200» поспособствовала смена председателя партии и предшествовавшее этому обсуждение в СМИ.

Если говорить о русскоязычных избирателях, то у них сейчас нет явного предпочтения. Среди респондентов других национальностей Центристская партия находится на первом месте, но показатель в 39 процентов далек от прежних показателей в данной группе избирателей. EKRE поднялась на второе место среди респондентов других национальностей с 21 процентом.