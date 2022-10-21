Эксперт: ядерные учения Путина могли быть приостановлены кем-то из руководства страны

Обычно осенью Москва проводила крупномасштабные ядерные учения «Гром», а на этой неделе российские ВВС проводили многочисленные учения по тревоге. Предполагалось, что за ними последуют ядерные учения, но пока США не получили ни заблаговременного предупреждения, ни официальных разъяснений из Москвы. Но уже в эту субботу учения должны закончиться.

По словам бывшего профессора Московского института международных отношений Валерия Соловья, в ходе ядерных учений планировалось провести два испытания. Одна боеголовка должна была взорваться на дне Баренцева моря, а другая на подземном полигоне в Архангельске.

«Оба испытания отменены. Президент (Владимир Путин) был проинформирован о том, что возникла чрезвычайная ситуация и провести испытания не удалось», - сказал Соловей.

Он добавил: «Один раз — случайность, второй — совпадение. Но... если в третий раз испытание закончится так же, ничем,... (тогда, похоже) речь идет о саботаже... неподчинении приказу верховного главнокомандующего...»

Известно, что западные страны опасаются, что чем больше Путин будет проигрывать в войне на Украине, тем больше он будет стремиться нажать на ядерную кнопку.

Недавно итальянские СМИ сообщили, что НАТО обеспокоено российской атомной подводной лодкой «Белгород», которая покинула свою базу в Белом море. Предполагалось, что «Белгород» мог отправиться в Карское море для испытаний ядерной торпеды «Посейдон».