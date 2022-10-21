Строительство в Эстонии продолжает дорожать

Индекс цен на строительство отражает изменение стоимости строительной деятельности на уровне прямых расходов и подразделяется на три основные группы: рабочая сила, строительная техника и стройматериалы. При расчёте индекса цен на строительство учитываются частные дома, многоквартирные дома, промышленные и служебные здания. При расчёте индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы рассматриваются служебные здания.

По словам аналитика Департамента статистики Юло Паулуса, в третьем квартале на значение индекса в сравнении с тем же периодом 2021 года прежде всего повлияло подорожание материалов, которое составило две трети от общего повышения индекса. «В сравнении со вторым кварталом этого года расходы на рабочую силу увеличились на 2,9% и на механизмы – на 2,1%, а расходы на материалы выросли на 4,4%», – уточнил Паулус.

Индекс цен на ремонтные и реконструкционные работы повысился по сравнению с третьим кварталом 2021 года на 16,4% и по сравнению с первым кварталом этого года – на 5,6%.

Изменение индекса цен на строительство, III квартал 2022

II квартал 2022 –

III квартал 2022, % III квартал 2021 –

III квартал 2022, % ВСЕГО 3,8 17,4 рабочая сила 2,9 8,6 строительная техника 2,1 8,1 стройматериалы 4,4 22,5 Индекс цен на строительство частных домов 3,5 12,8 Индекс цен на строительство многоквартирных домов 4,2 21,4 Индекс цен на строительство промышленных зданий 4,1 15,9 Индекс цен на строительство служебных зданий 2,4 16,5

Изменение индекса цен на ремонтные и реконструкционные работы, III квартал 2022