Не понос, так золотуха: у Таллинна постоянно находятся причины, препятствующие переходу на эстонский язык обучения

«Партия "Отечество" предложила установить сроки перехода на эстонский язык обучения и перечислила необходимые для этого меры, то же самое сделала Партия реформ. На инфочасе вы сказали, что якобы все должно делать государство. Насколько мне известно, владельцами школ являются местные самоуправления. Здесь еще можно было бы написать, что переход на эстоноязычное обучение произойдет если не в 2030 году, то в 2031 или 2032 году», – сказал председатель фракции «Отечества» Карл Сандер Касе во время обсуждения бюджетной стратегии в городском собрании.

«Но что касается учителей, то их нехватка уже давно не является проблемой только русских школ. Это реальность сегодняшнего дня. Министр образования и науки заявил в комиссии Рийгикогу по культуре, что в настоящее время в Эстонии не хватает 700 учителей. Я и директора таллиннских школ считаем, что это число значительно больше. Но даже если предположить, что не хватает 700 учителей, то нужно учитывать, что на основании новой редакции ЗОШГ еще 2300 учителей перестанут соответствовать своей квалификации. Забывать нельзя также и о том, что около 3000 учителей находятся в пенсионном возрасте, так что в перспективе к 2035 году мы должны будем подготовить 4000 учителей. Но уже через год нам понадобится 3000 преподавателей, чтобы сохранить школьное образование на приемлемом уровне», – заявил Кылварт с трибуны городского собрания.