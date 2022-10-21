На состоявшемся в четверг заседании городского собрания представители оппозиционных партий вновь подняли вопрос о переходе на эстонский язык обучения и хотели включить его в бюджетную стратегию, но городская управа на это не согласилась.
Не понос, так золотуха: у Таллинна постоянно находятся причины, препятствующие переходу на эстонский язык обучения
Ко второму чтению бюджетной стратегии и стратегии развития «Таллинн 2035» городские депутаты представили 58 поправок, городская управа поддержала три из них.
«Партия "Отечество" предложила установить сроки перехода на эстонский язык обучения и перечислила необходимые для этого меры, то же самое сделала Партия реформ. На инфочасе вы сказали, что якобы все должно делать государство. Насколько мне известно, владельцами школ являются местные самоуправления. Здесь еще можно было бы написать, что переход на эстоноязычное обучение произойдет если не в 2030 году, то в 2031 или 2032 году», – сказал председатель фракции «Отечества» Карл Сандер Касе во время обсуждения бюджетной стратегии в городском собрании.
Мэр Михаил Кылварт, представивший законопроект, сослался на Закон об основной школе и гимназии (ЗОШГ) и конституцию, которая дает школам возможность выбирать язык обучения.
«Но что касается учителей, то их нехватка уже давно не является проблемой только русских школ. Это реальность сегодняшнего дня. Министр образования и науки заявил в комиссии Рийгикогу по культуре, что в настоящее время в Эстонии не хватает 700 учителей. Я и директора таллиннских школ считаем, что это число значительно больше. Но даже если предположить, что не хватает 700 учителей, то нужно учитывать, что на основании новой редакции ЗОШГ еще 2300 учителей перестанут соответствовать своей квалификации. Забывать нельзя также и о том, что около 3000 учителей находятся в пенсионном возрасте, так что в перспективе к 2035 году мы должны будем подготовить 4000 учителей. Но уже через год нам понадобится 3000 преподавателей, чтобы сохранить школьное образование на приемлемом уровне», – заявил Кылварт с трибуны городского собрания.
«Для удовлетворения этой потребности государство предлагает 40-50 учителей в год. Такими темпами на подготовку необходимого количества кадров потребуется 70-90 лет. Это реальность, с которой приходится сталкиваться местным самоуправлениям», – добавил он.
«Что касается нехватки учителей, то государство ведь выделяет дополнительные средства на улучшение ситуации. В Таллинне по-прежнему насчитывается более 500 учителей, знание языка которых не соответствует требованиям. Мы много лет говорим об этом и просим город действовать более решительно. По-моему, за четыре года это число уменьшилось только на 50 учителей», – сказал Касе.
По оценке Кылварта, за качество образования, образовательные ресурсы и квалификацию учителей отвечает государство. Тот факт, что другие самоуправления перекупают учителей, тоже, по его словам, реальность, с которой ничего не поделать. «Тут государство предложило новую схему повышения эффективности. Давайте в отдельно взятом регионе начнем платить учителям зарплату в 3000 евро, а потом посмотрим, как в Ида-Вирумаа начнут стекаться учителя со всей Эстонии. Я не знаю такой формулы, по которой можно было бы разбогатеть, перекладывая деньги из одного кармана в другой», – сказал Кылварт.
Партия «Отечество» представила шесть поправок к бюджетной стратегии, связанных с переходом на эстонский язык обучения. Городская управа отклонила их все.
По словам Марта Калласа, председателя фракции EKRE в городском собрании, важно, чтобы переход на обучение на эстонском нашел свое отражение и в документах по развитию Таллинна. Каллас предложил включить в план реализации цели, согласно которым к 2030 году таллиннские русскоязычные муниципальные школы и государственные гимназии будут на 100% переведены на эстонский язык обучения, а все директора школ Таллинна будут на высшем уровне владеть эстонским языком.
«Восемь лет – достаточный срок, чтобы обучить компетентные кадры, которые в состоянии преподавать в русских школах на эстонском языке и провести в школах соответствующую реорганизацию. Директор школы тоже должен уметь вести дела своего учебного заведения на правильном эстонском языке, чтобы быть примером для персонала и учащихся», – сказал Каллас. Предложение EKRE тоже было отклонено городской управой.