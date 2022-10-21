В ЕС одобрены вакцины для детей и против омикрона

Еврокомиссия (ЕК) в четверг, 20 октября одобрила использование вакцин против COVID-19 производителей Pfizer/BioNTech и Moderna для вакцинации детей в возрасте от шести месяцев до четырех лет. Таким образом ЕК приняла рекомендации Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Ранее обе вакцины были одобрены для взрослых и детей в возрасте пяти (в случае с Pfizer) и шести (в случае с Moderna) лет.

Для детей до четырех лет дозы вакцин будут существенно меньшими. По словам экспертов EMA, исследования показывают, что такая дозировка достаточна для защиты организма от инфекции. Вопрос о массовой вакцинации младенцев и маленьких детей сейчас обсуждается в разных странах ЕС.

Одобрена новая вакцина от варианта коронавируса омикрон

Кроме того, Еврокомиссия одобрила модифицированную вакцину Moderna Spikewax для использования против субвариантов омикрон-варианта коронавируса SARS-CoV-2 BA.4 и BA.5. При этом данная вакцина остается эффективной и против предыдущих вариантов коронавируса, подчеркнули эксперты EMA. Они рекомендуют использовать Spikewax в качестве бустера для взрослых и детей в возрасте от 12 лет в текущем осенне-зимнем сезоне.

«Заболеваемость в Европе снова растет, поэтому важно, чтобы каждый повысил свою защиту этой зимой с помощью вакцинации и повторных прививок», - написала