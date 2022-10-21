В четверг в разных частях Эстонии произошло три серьезных дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали в общей сложности четыре человека.
За прошлые сутки в ДТП пострадали четыре человека
Первая авария произошла на пересечении улиц Адамсони и Техника в Таллинне в 5:55 утра, когда 63-летний мужчина не справился с управлением на своей Škoda Octavia и с перекрестка въехал прямо в стену. Водитель и ехавшая с ним 62-летняя женщина были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.
Вторая авария произошла в 14:25 на улице Поска в Нарва-Йыэсуу, где 62-летний мужчина на автомобиле Lexus GS250 из-за превышения скорости съехал с дороги и врезался в деревья. Водитель был доставлен в Ида-Вирускую центральную больницу.
Третья авария произошла в 16:34 на улице Ыйсмяэ в Таллинне, где 20-летний мужчина упал, катаясь на велосипеде. Авария расследуется. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.