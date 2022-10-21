За прошлые сутки в ДТП пострадали четыре человека

Первая авария произошла на пересечении улиц Адамсони и Техника в Таллинне в 5:55 утра, когда 63-летний мужчина не справился с управлением на своей Škoda Octavia и с перекрестка въехал прямо в стену. Водитель и ехавшая с ним 62-летняя женщина были доставлены в Ида-Таллиннскую центральную больницу, сообщили BNS в Департаменте полиции и погранохраны.