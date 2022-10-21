Цены начнут снижаться? В Брюсселе достигли важного соглашения

«Обсуждения продолжились с того, на чем мы остановились две недели назад в Праге, — мы продолжили поиск решений для снижения цен на энергоносители и смягчения воздействия высоких цен на людей», — заявила премьер-министр Кая Каллас.

«Важно действовать вместе со странами-членами ЕС для обеспечения соединений и безопасности поставок, а также совместно, например, путем закупки газа. Быстрых решений для достижения разумных цен на энергоносители не существует, но Еврокомиссия Премьер-министр заявил, что продолжает разрабатывать решения для повышения энергоэффективности и устойчивости инфраструктуры, а также для увеличения инвестиций в транснациональные соединения, решения для хранения и возобновляемых источников энергии»,- казала Каллас.

Главы государств и правительств решили реализовать план Еврокомиссии по совместному поиску поставщиков для заполнения газохранилищ.