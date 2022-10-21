Эксперт назвал одну из причин высоких цен на топливо в Эстонии

«Цены на нефть обычно указываются в долларах, но цены на топливо на эстонских заправочных станциях указываются в евро. За последний год евро значительно обесценился по отношению к доллару, и это играет важную роль в цене топлива. Бывали ситуации, когда цены на нефть в долларах падали, но цены на топливо на наших автозаправочных станциях оставались неизменными, потому что одновременно ослабевал евро», – пояснил Уускюла.

Для иллюстрации ситуации Уускюла отметил, что курс евро сейчас намного ниже, чем в 2008 году, когда цены на нефть достигли пика в долларах. 4 июля 2008 года цены на нефть достигли 146 долларов за баррель. Курс евро по отношению к доллару составлял 1,57, а цена на нефть – 92 евро за баррель.

В октябре 2021 года цена на нефть составляла 85 долларов, что означало цену 73 евро за баррель. Несколько дней назад цена в долларах составляла 93 за баррель, а в евро уже 96 за баррель. «Если в долларах нефть стоит на 10 процентов дороже, чем год назад, то в евро она стоит на 32 процента дороже», – сказал главный экономист.