П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ «Новые» и «старые» граждане РФ в Эстонии как две разные планеты

Конечно, я не люблю и не хочу обобщать. Конечно, любое размышление на эту тему будет обобщением, за которое меня можно взять и привлечь к какому-нибудь ответу.

И тем не менее, порассуждать – даже обобщая и, может быть, упрощая, хочется вот о чем. В последнее время в Эстонию переехало довольно много граждан России, что-то там у них такое случилось, что не дает им возможности оставаться в своей стране. Ну, то есть, понятно, переехали они все до закрытия для них границ, до введения ограничительных мер со стороны нашего правительства – сейчас не будем о том, насколько это правильный шаг, время покажет, пока похоже, что правильный.

Я о другом. Почему-то эти новые понаехавшие русские – терминологически они ведь уже не россияне, но еще и не русскоязычные эстоноземельцы, так что приходится вот так их называть – довольно сильно отличаются от привычных нам граждан Российской Федерации, которые проживают здесь уже с момента восстановления независимости.