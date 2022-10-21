П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ «Новые» и «старые» граждане РФ в Эстонии как две разные планеты

Если совсем упрощать, многие из новоприбывших людей с российскими паспортами – в одной с нами лодке. Они примерно одинаково с нами смотрят на события в России, Украине и Европе прямо сейчас. У некоторых из них изредка проскакивают – что правда, то правда – имперские не замашки даже, нет, а какие-то оговорки... Но мы же не будем их за это сажать и расстреливать.
Во-первых, как уже было сказано, мы живем в свободной стране, и нам не обязательно ходить строем ни в каком из смыслов этого слова.
Во-вторых, даже если эти оговорки и совсем дремучие, проще поправить людей и объяснить, почему, например, то или иное используемое ими выражение (наиболее типичным из них, пожалуй, является «Прибалтика» для всех трех стран скопом) – отражение имперской психологии, которую в них, против их воли, втирали столько лет. Немудрено, что что-то да и втерлось.
Они могут разнообразить нашу культурную жизнь, нашу палитру мнений, вообще освежить наш общественно-политический ландшафт, в котором немножко слишком надышано вот этими людьми в шляпах, например.
Поэтому мое глубокое убеждение состоит в том, что правительству нашему нужно как-то изменить позицию. Я понимаю, что в моменты тревожной внешнеполитической обстановки проще действовать по принципу «не пускайте всех, потом господь разберет своих». Но кажется мне, что это контрпродуктивно.
По-хорошему, надо бы каждый случай рассматривать отдельно, да, потратить на это время и ресурсы, но, в конечном итоге, выиграет от этого не только, допустим, человек, который получит вид на жительство, а впоследствии, глядишь, и гражданство. Выиграет от привлечения этого человека на свою сторону и страна, и культура. Кажется, кто-то типа чуть ли не Ленина говорил о необходимости взаимного обогащения (я наверняка путаю, вот как раз кто-то из новопонаехавших меня тут-то бы и поправил). А он умел иногда выразиться метко. Ну или советская пропаганда за годы обтесала его лозунги и афоризмы до лоска.
Хотелось бы взаимно обогащаться, честное слово.