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П.И. ФИЛИМОНОВ ⟩ «Новые» и «старые» граждане РФ в Эстонии как две разные планеты

П.И.Филимонов
, писатель
«Новые» и «старые» граждане РФ в Эстонии как две разные планеты
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П. И. Филимонов.
П. И. Филимонов. Фото: Peeter Langovits
  • Многие из новоприбывших людей с российскими паспортами – в одной с нами лодке
  • Избавиться от российского гражданства не так-то просто
  • Сомневающихся надо немножко подтолкнуть, поддержать и как-то простимулировать

Новые русские в Эстонии довольно сильно отличаются от привычных нам граждан Российской Федерации, которые проживают здесь еще с момента восстановления независимости. О пропасти, зияющей между этими группами людей, размышляет писатель П. И. Филимонов.

Конечно, я не люблю и не хочу обобщать. Конечно, любое размышление на эту тему будет обобщением, за которое меня можно взять и привлечь к какому-нибудь ответу.

И тем не менее, порассуждать – даже обобщая и, может быть, упрощая, хочется вот о чем. В последнее время в Эстонию переехало довольно много граждан России, что-то там у них такое случилось, что не дает им возможности оставаться в своей стране. Ну, то есть, понятно, переехали они все до закрытия для них границ, до введения ограничительных мер со стороны нашего правительства – сейчас не будем о том, насколько это правильный шаг, время покажет, пока похоже, что правильный.

Я о другом. Почему-то эти новые понаехавшие русские – терминологически они ведь уже не россияне, но еще и не русскоязычные эстоноземельцы, так что приходится вот так их называть – довольно сильно отличаются от привычных нам граждан Российской Федерации, которые проживают здесь уже с момента восстановления независимости.

Это правда очень интересный феномен, на который как раз стоило бы обратить внимание нашему правительству и вообще всем тем, кто занимается вопросами народонаселения и культуры. Смотрите. Если «старые» граждане России стали таковыми потому, что не хотели порывать связи с метрополией, не воспринимали эстонскую государственность (не будем лицемерить, такие люди среди нас вполне себе живут и существуют), вообще в силу большей или меньшей имперскости своего сознания, то «новые» понаехавшие, насколько я знаю (я, конечно, знаком с небольшим их количеством, возможно, моя выборка нерепрезентативна, но здесь я акын, пою, что вижу) как можно быстрее стремятся от российского гражданства избавиться и легализоваться в Эстонии.

Да, с возможными целями впоследствии использовать эстонское гражданство для дальнейшего перемещения по территории Евросоюза, но тут уж извините – свободная страна, свободные люди, имеют право делать, что хотят. Другое дело, что, оказывается, избавиться от российского гражданства не так-то просто, это целая огромная бюрократическая процедура, страна, заставляющая любить себя насильно, цепляется за эту формальную привязанность до последнего.

Но мы сейчас не об этом. Мы о том, что новые понаехавшие, в отличие от наших старых «краснонопаспортников» в той прекрасной стране на Востоке прожили достаточно для того, чтобы понимать, что «ничего хорошего из Назарета» – на его нынешнем этапе существования – ожидать нельзя, поэтому стремятся как можно скорее отряхнуть прах его со своих ног.

Язык. С языком сложнее. В том смысле, что «старые» россияне его как не учили, так и не учат (есть исключения, понятно, и я обобщаю, понятно, но я предупреждал), а с новыми все, увы, не так однозначно.

Часть их бросаются учить язык сразу и с достаточно большим энтузиазмом – и снова, как мне кажется, это намерение нужно бы всячески поощрять и каким-то образом облегчать людям задачу – я не знаю, каким. Но бросаются не все, некоторые выжидают окончательности своего решения остаться, пятой стадии принятия эмиграции, осознания, что империя закончилась и изучение языка своей новой страны – это, помимо всего прочего, тоже символ избавления от ее цепких лап. Возможно, этих сомневающихся надо немножко подтолкнуть, поддержать и как-то простимулировать, потому что мне кажется, снова на основании тех немногих личных знакомств с новыми эмигрантами, которые у меня за последнее время как-то сами собой завелись, польза от этого будет обоюдная, и польза стране будет, возможно, даже и больше, чем ее потенциальным новым гражданам.

Зато культурная и, так сказать, социал-политическая составляющая у новых понаехавших, мягко говоря, намного приятнее, чем у их давно обосновавшихся компатриотов. Не мной первым многократно замечено, что старые граждане Российской Федерации, особенно те, кто с упорством, достойным лучшего применения, топит (ну пусть топил, я надеюсь, что совсем говноедов – простите – в нашей стране осталось крайне мало, и все-таки все видят, что происходит) за занаровские порядки, сами не испытывают никакого желания переместиться в эту страну молока и мёда физически, чтобы уже зажить в этих райских кущах, как подобает представителям величайшей нации в обозримой Вселенной. Новые бывшие россияне, повторюсь, опыт этой жизни имеют – и оттого понимают ситуацию гораздо лучше.

Если они выбрали для своей жизни Эстонию, это, как правило, означает, что они изучали вопрос, и выбор их достаточно сознателен, а не продиктован паническим желанием свалить хоть куда-нибудь. Потому, например, что когда уезжали они, еще был какой-то временной люфт на посмотреть, проанализировать и подумать. В культурном смысле тоже можно почти наверняка утверждать, что люди, сбежавшие от путинского режима, читали, смотрели и слушали, в том числе, такие продукты культуры, которые этот самый режим постепенно начинает затаптывать (ну не про культуру он, довольно долгое время она существовала параллельно ему, руки не доходили, вот сейчас, кажется, дошли) – и, допустим, тосковать по отключенным российским телеканалам не будут. Как и по отсутствию концертов Киркорова, Газманова, Расторгуева и прочих элитных патриотических музыкантов.

Если совсем упрощать, многие из новоприбывших людей с российскими паспортами – в одной с нами лодке. Они примерно одинаково с нами смотрят на события в России, Украине и Европе прямо сейчас. У некоторых из них изредка проскакивают – что правда, то правда – имперские не замашки даже, нет, а какие-то оговорки... Но мы же не будем их за это сажать и расстреливать.

Во-первых, как уже было сказано, мы живем в свободной стране, и нам не обязательно ходить строем ни в каком из смыслов этого слова.

Во-вторых, даже если эти оговорки и совсем дремучие, проще поправить людей и объяснить, почему, например, то или иное используемое ими выражение (наиболее типичным из них, пожалуй, является «Прибалтика» для всех трех стран скопом) – отражение имперской психологии, которую в них, против их воли, втирали столько лет. Немудрено, что что-то да и втерлось.

Они могут разнообразить нашу культурную жизнь, нашу палитру мнений, вообще освежить наш общественно-политический ландшафт, в котором немножко слишком надышано вот этими людьми в шляпах, например.

Поэтому мое глубокое убеждение состоит в том, что правительству нашему нужно как-то изменить позицию. Я понимаю, что в моменты тревожной внешнеполитической обстановки проще действовать по принципу «не пускайте всех, потом господь разберет своих». Но кажется мне, что это контрпродуктивно.

По-хорошему, надо бы каждый случай рассматривать отдельно, да, потратить на это время и ресурсы, но, в конечном итоге, выиграет от этого не только, допустим, человек, который получит вид на жительство, а впоследствии, глядишь, и гражданство. Выиграет от привлечения этого человека на свою сторону и страна, и культура. Кажется, кто-то типа чуть ли не Ленина говорил о необходимости взаимного обогащения (я наверняка путаю, вот как раз кто-то из новопонаехавших меня тут-то бы и поправил). А он умел иногда выразиться метко. Ну или советская пропаганда за годы обтесала его лозунги и афоризмы до лоска.

Хотелось бы взаимно обогащаться, честное слово.

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