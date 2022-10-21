Латвала: Отть и Калле самые быстрые гонщики ЧМ

«Часть гонщиков связывалась с нами», - сказал финн порталу Dirtfish.

«Состав гонщиков определится к концу года, к сожалению, сейчас решаются вопросы с договорами, поэтому сейчас поделиться нечем. Надеюсь, что к Японии все станет ясно и сможем объявить состав команды», - добавил Латвала.

«Себастьян заинтересован в некоторых гонках следующего года, как и Эсапекка. Нам нужно сделать так, чтобы все было отлично, и мы над этим работаем. Но, как я уже упоминал, есть и другие гонщики, которые связались с нами. Но если мы выигрываем все титулы в этом составе, возникает вопрос, есть ли смысл менять состав? По-моему, нет. Но не все зависит от меня», — намекнул Латвала на то, что некоторые решения могут быть приняты без его участия.

Что будет, если у Латвала и других лиц, принимающих решения в команде, будут разные мнения?