В этом году на полной ставке в команде Toyota ездят Калле Рованперя и Элвин Эванс, третью машину делят Эсапекка Лаппи и Себастьен Ожье. И хотя Латвала неоднократно отмечал, что хочет оставить тот же состав и на будущий год, решение не окончательное.
Латвала: Отть и Калле самые быстрые гонщики ЧМ
«Часть гонщиков связывалась с нами», - сказал финн порталу Dirtfish.
«Состав гонщиков определится к концу года, к сожалению, сейчас решаются вопросы с договорами, поэтому сейчас поделиться нечем. Надеюсь, что к Японии все станет ясно и сможем объявить состав команды», - добавил Латвала.
«Себастьян заинтересован в некоторых гонках следующего года, как и Эсапекка. Нам нужно сделать так, чтобы все было отлично, и мы над этим работаем. Но, как я уже упоминал, есть и другие гонщики, которые связались с нами. Но если мы выигрываем все титулы в этом составе, возникает вопрос, есть ли смысл менять состав? По-моему, нет. Но не все зависит от меня», — намекнул Латвала на то, что некоторые решения могут быть приняты без его участия.
Что будет, если у Латвала и других лиц, принимающих решения в команде, будут разные мнения?
«Тогда мы должны хорошенько взвесить, чему окажем предпочтение. Мы знаем, что Отть Тянак — быстрый гонщик, один из самых быстрых. Я думаю, что он и Калле самые быстрые в серии чемпионата мира. Но было бы это хорошо для команды, для чемпионата, если бы Тянак оказался в нашей команде? Все это мы должны обсудить и я считаю, что наша сильная сторона – хорошая коммуникация. Мы будем это обсуждать и отлаживать, пока не будем удовлетворены решением».