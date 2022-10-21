В 12.00 министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) представил кандидатов на должности генеральных директоров Спасательного департамента и Полиции безопасности.
ВИДЕО ⟩ Стали известны кандидаты на руководящие посты в полиции и КаПо
В преддверии пресс-конференции Postimees располагал информацией, что кандидатом на пост главы PPA является Вейко Коммусаар, вице-канцлер Министерства внутренних дел, чья кандидатура все еще ожидает одобрения со стороны премьер-министра Каи Каллас (Партия реформ). Во время пресс-конференции Ляэнеметс подтвердил эту информацию, отметив, что Коммусаар является одним из кандидатов.
Коммусаар проработал в сфере внутренней безопасности более 20 лет и много лет в Министерстве внутренних дел.
Кандидатом на пост главы Полиции безопасности является Марго Паллосон, бывший сотрудник КаПо, относительно неизвестный общественности, имеющий опыт работы в контрразведке. В 2018 году Паллосон был награжден Орденом Орлиного креста IV класса за многолетнюю и эффективную работу по обеспечению безопасности Эстонии и защите конституционного строя.
Паллосон имеет степень магистра международных отношений и европейско-азиатских исследований Таллиннского технического университета, а также окончил Академию МВД по специальности досудебное расследование.
Ляэнеметс выдвинул Марго Клаоса, который в настоящее время работает главой Лыунаского спасательного центра Спасательного департамента и председателем Южно-Эстонского регионального кризисного комитета, кандидатом на пост главы Спасталеьного департамента. Клаос был главой оперативной группы по общественной безопасности Госканцелярии и лектором в Академии МВД. Кроме того, Клаос является представителем спасательной службы в Европейской ассоциации руководителей спасательных служб (FEU) и председателем правления Эстонской ассоциации руководителей пожарно-спасательных служб. Клаос имеет степень магистра административного управления Таллиннского технического университета и продолжает обучение в Тартуском университете в докторантуре. Он также с отличием окончил Спасательный колледж Академии МВД.
Генеральные директора назначаются правительством Эстонской Республики после заслушивания мнения юридической комиссии Рийгикогу. В случае главы КаПо также свою оценку дают члены специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности.
«Я благодарю сегодняшних генеральных директоров КаПо и Спасательного департамента, в рамках своих обязанностей они внесли значительный вклад в обеспечение нашей внутренней безопасности, особенно во время кризисов последних лет, когда всему сектору пришлось нести исключительно большую ответственность, они вносят значительно больший вклад, чем предполагалось в соответствии с их обычными обязанностями. Наши внутренние службы безопасности продемонстрировали способность к адаптации и исключительно высокую работоспособность, и это, безусловно, заслуга их нынешнего руководства», — сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.
Если срок полномочий главы КаПо Арнольда Синисалу истекает 16 июня следующего года, главы PPA Эльмара Вахера – 1 мая, а генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеара – 1 апреля. Как и Синисалу, они занимают свои должности с 2013 года.
По крайней мере теоретически, Вахер и Таммеару также могут быть выдвинуты на новый срок, однако ранее Ляэнеметс подтвердил, что этого не произойдет. Вахер также подтвердил Postimees, что не будет баллотироваться на новый срок.
«Видение сегодняшних лидеров состоит в том, что они хотят перемен. Мы рассматриваем все варианты», — говорил летом Ляэнеметс.