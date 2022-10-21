ВИДЕО ⟩ Стали известны кандидаты на руководящие посты в полиции и КаПо

Генеральные директора назначаются правительством Эстонской Республики после заслушивания мнения юридической комиссии Рийгикогу. В случае главы КаПо также свою оценку дают члены специальной комиссии по надзору за учреждениями безопасности.

«Я благодарю сегодняшних генеральных директоров КаПо и Спасательного департамента, в рамках своих обязанностей они внесли значительный вклад в обеспечение нашей внутренней безопасности, особенно во время кризисов последних лет, когда всему сектору пришлось нести исключительно большую ответственность, они вносят значительно больший вклад, чем предполагалось в соответствии с их обычными обязанностями. Наши внутренние службы безопасности продемонстрировали способность к адаптации и исключительно высокую работоспособность, и это, безусловно, заслуга их нынешнего руководства», — сказал министр внутренних дел Ляэнеметс.

Если срок полномочий главы КаПо Арнольда Синисалу истекает 16 июня следующего года, главы PPA Эльмара Вахера – 1 мая, а генерального директора Спасательного департамента Куно Таммеара – 1 апреля. Как и Синисалу, они занимают свои должности с 2013 года.

По крайней мере теоретически, Вахер и Таммеару также могут быть выдвинуты на новый срок, однако ранее Ляэнеметс подтвердил, что этого не произойдет. Вахер также подтвердил Postimees, что не будет баллотироваться на новый срок.