Эстонские команды накануне поздно вечером провели поединки второго тура группового этапа Еврокубка ФИБА, сообщает rus.err.
Еврокубок ФИБА: "Калев/Крамо" стал лидером группы, пярнуский "Садам" проиграл
Еврокубок ФИБА: "Калев/Крамо" стал лидером группы, пярнуский "Садам" проиграл
В группе C команда Пярнуского порта на выезде крупно уступила нидерландскому "Ден Босху" - 55:87; после двух туров все четыре клуба из этой группы набрали по три очка.
А вот столичный "Калев/Крамо" одержал свою вторую победу и с 4 очками стал единоличным лидером группы F. Таллиннцы в Италии обыграли киевский "Будивельник" - 83:74. Лучшим у победителей стал Артур Конончук, набравший 22 очка.