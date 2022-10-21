Сегодня, 21 октября, в Таллинне в парке Таммсааре у театра «Эстония» торжественно откроют памятник первому президенту ЭР Константину Пятсу. Пользователи соцсетей раскритиковали выбранный для скульптуры материал. По словам известного эстонского скульптора Тауно Кангро, монумент прекрасно выполнен, но насколько он впишется в пространство у театра, станет понятно только после официального открытия.
«Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса»: известный скульптор о памятнике Пятсу
Тауно Кангро в комментарии для Rus.Postimees отметил, что, на его взгляд, в Эстонии установлено слишком мало скульптур, а достойных людей, которым стоит поставить памятники, много.
Что касается памятнику Пятсу, то Кангро пока что сдержан в своих оценках. «Это был официальный конкурс, поэтому здесь особо нечего говорить. Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса. Идея изваять только голову принадлежит скульптору Верго Вернику. Это не первая подобная идея, такое мы видели и раньше, – говорит он. – Пока еще монумент закрыт, но я видел, как его высекали из гранита, там была проделана хорошая работа. А впишется ли памятник в пространство вокруг театра "Эстония", еще непонятно, после открытия будет ясно. В любом случае как коллега хочу пожелать успеха Верго Вернику!»
Кангро отметил, что скульптура прекрасно выполнена. «Очень хороший гранит. И высекал из гранита чудесный мастер Ааре Альяс, очень повезло, что именно он делал», – сказал скульптор.
Галерея: установка монумента Константину Пятсу
В соцсетях раскритиковали создателей памятника из-за выбранного материала, который меняет вид в зависимости от погодных условий. «С сегодняшнего дня в Таллинне невероятная скульптура, предсказывающая погоду, – пошутил журналист Каупо Мейель в Facebook. – Голова у Пятса светлая – солнечная погода. Пятс в серых пятнах – временами осадки. Голова Пятса темная – сильный дождь. Белая шапка на голове Константина Пятса – снегопад. У Пятса появилась белая борода – метель. Голова Пятса улетела – шторм».
«Неужели никто не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание», – написал один из пользователей Twitter.
Но Кангро с такой критикой несогласен. «Нет, это все ерунда. Не было смысла выбирать другой материал. Гранит – долговечный материал. Я создал больше 30 скульптур из гранита. Это хороший выбор», – заключил он.