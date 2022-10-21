«Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса»: известный скульптор о памятнике Пятсу

Тауно Кангро в комментарии для Rus.Postimees отметил, что, на его взгляд, в Эстонии установлено слишком мало скульптур, а достойных людей, которым стоит поставить памятники, много.

Тауно Кангро. Фото: Aivar Ojaperv

Что касается памятнику Пятсу, то Кангро пока что сдержан в своих оценках. «Это был официальный конкурс, поэтому здесь особо нечего говорить. Кому-то нравится, кому-то нет, дело вкуса. Идея изваять только голову принадлежит скульптору Верго Вернику. Это не первая подобная идея, такое мы видели и раньше, – говорит он. – Пока еще монумент закрыт, но я видел, как его высекали из гранита, там была проделана хорошая работа. А впишется ли памятник в пространство вокруг театра "Эстония", еще непонятно, после открытия будет ясно. В любом случае как коллега хочу пожелать успеха Верго Вернику!»

Кангро отметил, что скульптура прекрасно выполнена. «Очень хороший гранит. И высекал из гранита чудесный мастер Ааре Альяс, очень повезло, что именно он делал», – сказал скульптор.

Галерея: установка монумента Константину Пятсу

В соцсетях раскритиковали создателей памятника из-за выбранного материала, который меняет вид в зависимости от погодных условий. «С сегодняшнего дня в Таллинне невероятная скульптура, предсказывающая погоду, – пошутил журналист Каупо Мейель в Facebook. – Голова у Пятса светлая – солнечная погода. Пятс в серых пятнах – временами осадки. Голова Пятса темная – сильный дождь. Белая шапка на голове Константина Пятса – снегопад. У Пятса появилась белая борода – метель. Голова Пятса улетела – шторм».

«Неужели никто не подумал о сочетании материала и погоды? Как будто у Пятса какое-то неконтролируемое кожное заболевание», – написал один из пользователей Twitter.