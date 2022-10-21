Рано утром в пятницу член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) разместила на своей странице в Facebook скриншот сообщения Дома Стенбока, в котором нового министра финансов Аннели Аккерманн поздравляют со вступлением в должность. Под эстонским текстом есть и текст на русском, что заставило Хельме задуматься: а почему это дом Стенбока разговаривает с Аккерманн по-русски? Postimees решил в этом разобраться.
Фактчек ⟩ Мооника Хельме сообщила, что Дом Стенбока общается с новым министром финансов на русском языке
Член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме написала на своей странице в Facebook: «Дом Стенбока желает Аккерманн скорейшей отставки на русском языке! Добрые пожелания, конечно, но почему Дом Стенбока говорит с новым министром финансов по-русски, особенно после признания России террористическим государством – вопрос отдельный и более чем странный… #riigikeeloneestikeel #venekeelonout».
В комментариях под постом также есть ряд вопросов от фолловеров, которые тоже не понимают, почему эстонское госучреждение общается с людьми на русском языке.
На самом деле Дом Стенбока не поздравлял министра финансов на русском языке, но на картинке видно, что это автоматический перевод Facebook, на что также указывает фраза «оцените этот перевод», рядом с маленькой серой шестеренкой, и то, что русский текст выделен вертикальной линией. Отображение автоматического перевода на Facebook зависит от собственных настроек пользователя, а языки для перевода и внешний вид перевода можно изменить самостоятельно.
Для тех, кто не использует функцию автоматического перевода на Facebook, пост от дома Стенбока выглядит так, как показано на скриншоте ниже:
Вердикт: ложь
Дом Стенбока не приветствовал нового министра финансов на русском языке в посте на Facebook и не желал ей увольнения. Это был автоматический перевод Facebook, который каждый пользователь может настроить в соответствии со своими пожеланиями и потребностями, и ошибка автопереводчика.