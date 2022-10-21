Пт, 21.10.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фактчек ⟩ Мооника Хельме сообщила, что Дом Стенбока общается с новым министром финансов на русском языке

Марилийз Колк
Мооника Хельме сообщила, что Дом Стенбока общается с новым министром финансов на русском языке
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 4
Хелле-Мооника Хельме.
Хелле-Мооника Хельме. Фото: Tiit Blaat / Ekspress Meedia

Рано утром в пятницу член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме (EKRE) разместила на своей странице в Facebook скриншот сообщения Дома Стенбока, в котором нового министра финансов Аннели Аккерманн поздравляют со вступлением в должность. Под эстонским текстом есть и текст на русском, что заставило Хельме задуматься: а почему это дом Стенбока разговаривает с Аккерманн по-русски? Postimees решил в этом разобраться.

Член Рийгикогу Хелле-Мооника Хельме написала на своей странице в Facebook: «Дом Стенбока желает Аккерманн скорейшей отставки на русском языке! Добрые пожелания, конечно, но почему Дом Стенбока говорит с новым министром финансов по-русски, особенно после признания России террористическим государством – вопрос отдельный и более чем странный… #riigikeeloneestikeel #venekeelonout».

В комментариях под постом также есть ряд вопросов от фолловеров, которые тоже не понимают, почему эстонское госучреждение общается с людьми на русском языке.

Пост Хелле-Мооники Хельме на Facebook.
Пост Хелле-Мооники Хельме на Facebook. Фото: Скриншот

На самом деле Дом Стенбока не поздравлял министра финансов на русском языке, но на картинке видно, что это автоматический перевод Facebook, на что также указывает фраза «оцените этот перевод», рядом с маленькой серой шестеренкой, и то, что русский текст выделен вертикальной линией. Отображение автоматического перевода на Facebook зависит от собственных настроек пользователя, а языки для перевода и внешний вид перевода можно изменить самостоятельно.

Для тех, кто не использует функцию автоматического перевода на Facebook, пост от дома Стенбока выглядит так, как показано на скриншоте ниже:

Пост Дома Стенбока
Пост Дома Стенбока Фото: Скриншот

Вердикт: ложь

Дом Стенбока не приветствовал нового министра финансов на русском языке в посте на Facebook и не желал ей увольнения. Это был автоматический перевод Facebook, который каждый пользователь может настроить в соответствии со своими пожеланиями и потребностями, и ошибка автопереводчика.

Ключевые слова
Наверх